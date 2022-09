Bryllup med vuf i: Madonna, Gunnar og Gizmo stod klar ved kirken

SENNELS:Madonna, Gunnar, Gizmo og de andre to- og firbenede medlemmer af Schæferhundeklubben i Thisted stod klar ved Sennels Kirke, da Sabine Veile Poulsen lørdag skulle giftes med sin Patrick Seberg Poulsen.

Som en overraskelse til bruden havde de glade hundeførere og deres firbenede kammerater stillet sig i espalier med højt løftede dannebrogsflag, så de - sammen med kolleger fra brudeparrets respektive arbejdspladser på Thisted Sygehus og Revision Limfjord - kunne blive blandt de første til at ønske tillykke, da de nygifte trådte ud i septembersolen først på eftermiddagen.

Der blev en smule uro i geledderne, da én af bryllupsgæsterne sendte en drone i vejret, der skulle forevige optrinnet, men det lykkedes at mane Madonna til ro, inden det højtidelige øjeblik.

Glæden var stor, da brud og gom kunne træde ud i efterårssolen. Foto: Torben Hansen

Glæden hos Sabine Veile Poulsen var ikke til at tage fejl af, da hun fik øje på hunde og førere. Den nygifte brud har selv en schæferhund, som hun går til træning med mindst én gang om ugen i klubben på Lerpyttervej i Thisted.

- I de 13 år, jeg har været formand for Schæferhundeklubben i Thisted, har jeg ikke oplevet, at vi på den her måde har stillet op, når et medlem er blevet gift. Lidt tilfældigt blev jeg forleden gjort opmærksom på, at klubben havde lavet noget lignende, da to af vores medlemmer blev gift for 30 år siden, men det er altså lidt af en sjældenhed, fortæller Jørgen Saustrup, formand for Schæferhundeklubben kreds 60.

Ifølge formanden er schæferhunde noget helt specielt, fordi de har en særlig evne til at fokusere på en opgave, hvilket gør dem i stand til at udføre lydighedstræning på højt niveau. Det er dog ikke kun schæferhunde, der træner i klubben - hvis bare man har en brugshund, er man velkommen.

Brudeparret kørte videre fra kirken til reception på Hotel Hanstholm - her var den firbenede del af selskabet dog ikke inviteret med.

Bryllup med vuf i