Camilla blev reddet i byen, da hun mimede hjælp: Nu fortæller redningsmanden sin historie

AALBORG:- Det er vigtigt at have fokus på, at vi også kan hjælpe hinanden. Det er så lidt, der skal til, men det gør en kæmpe forskel.

Sådan lød ordene fra Camilla Kjeldgaard Lindt, da hun i sidste uge stod frem og fortalte historien om, hvordan hun af en ukendt redningsmand blev hjulpet væk fra en ubehagelig situation, hvor en fremmed mand blev alt for grænseoverskridende.

Camilla var så taknemmelig for hjælpen, at hun i et viralt opslag på Facebook og i et interview hos Nordjyske fortalte historien om den ukendte redningsmand.

Hun vidste ikke, hvem han var - men der skulle lyde en tak.

En tak, der faktisk nåede frem til redningsmanden Tobias.

- Jeg fik gåsehud, da jeg så det, for jeg tænkte: ”Det er jo mig, for fanden.”

Øjnene bad om hjælp

Tobias husker tydeligt aftenen, for han var nemlig ikke på druktur. Han var derimod i Gaden for at hente nogle venner.

På et tidspunkt så han en kvinde og en mand stå meget tæt, og Tobias troede i første omgang, at de var kærester. Men da han kom tættere på, kunne han se, der var noget galt.

- Jeg kunne se, at hun prøvede på at komme fri. Og da jeg kom endnu tættere på, kunne jeg høre, at hun bad ham om at stoppe. Der fik hun så øje på mig og sendte mig et blik, der gjorde, at jeg ikke var i tvivl.

Tobias gik over, lagde armen på Camillas skulder og lod som om, de var venner. På den måde kunne han få hende væk fra situationen.

- Man kunne sagtens have gået ind og sagt: ”Prøv lige at høre her, nu stopper du!” Men det er også mere konfliktoptrappende.

- Jeg ville ikke have en på lampen. Så jeg tænkte, at hvis jeg nu bare spiller en ven, så ville der ikke være nogen sure miner. Så det var bare ren refleks, at jeg lod som om, jeg var hendes ven, fortæller Tobias.

Vil ikke hyldes

Tobias ønsker ikke at stå frem med sit fulde navn og billede. Nordjyske kender dog hans identitet.

Tilbageholdenheden skyldes, at Tobias ikke ønsker at blive hyldet, for det han gjorde for Camilla.

- Det er ret indlysende, hvad man skal gøre i sådan en situation. Det burde falde alle ind. Det er ikke fordi, jeg ikke kan lide at blive hyldet, men det burde man ikke blive for at gøre sådan noget.

- Man behøver sgu ikke blive hyldet for at gøre det indlysende.