Camilla i tv-debut: Skal dyste om at være bedst til at prissætte boliger

AABYBRO:Gennem flere år har ejendomsmægler Camilla Weidinger drømt om at medvirke i programmet "Hammerslag" på DR1.

Nu er den drøm gået i opfyldelse - tirsdag aften fik hun debut og skulle sammen med sin holdkammerat Jacob Carlsson dyste mod et hold fra øst om at ramme den rigtige pris på en bolig.

- Jeg har altid set Hammerslag, og det har altid været min helt store drøm at få muligheden for at være med i det, siger 27-årige Camilla Weidinger, der siden 1. januar 2019 har været medindehaver af EDC Aabybro.

Hidtil havde ingen af tilrettelæggerne hos DR1 reageret på den unge ejendomsmæglers ønsker om at deltage, for det er nemlig meget sjældent, at der bliver en plads ledig.

I efteråret opstod muligheden, da en af de medvirkende stoppede, og casterne var derfor på udkig efter en jysk kvinde.

- Jeg reagerede meget hurtigt, og jeg fik besked på, at jeg skulle sende en film, hvor jeg fortalte om mig selv og fremviste mit hus, siger Camilla Weidinger, der sammen med seks andre ejendomsmæglere blev udvalgt til at deltage i en casting i Odder.

Der var så blot lige den udfordring, at den uge der blev afholdt casting, også var den uge, hvor Camilla Weidinger var på familieferie i Spanien.

- Jeg besluttede mig for at rejse hjem fra Spanien for at være med. Efter castingen rejste jeg ned til familien i Spanien igen, og det indikerer meget godt, hvor meget jeg bare gerne vil det her, siger hun.

Camilla Weidinger blev ansat hos EDC Aabybro i maj 2017, og 1. januar 2019 blev hun medindehaver af butikken. Foto: Kim Dahl Hansen

I løbet af en halv time skulle hun overbevise casterne om, at hun skulle være den nye på "Hammerslag-holdet".

- Vi optog et program, så de kunne se, hvordan vi fungerede på skærmen. Jeg var naturligvis lidt nervøs, men jeg havde det sådan, at jeg var taget hjem fra Spanien for at være med, og derfor havde jeg besluttet, at jeg skulle gøre mit bedste, siger hun.

Det gjorde hun også, for en uge efter hendes casting fik Camilla Weidinger besked på, at hun var blevet valgt, og at hun skulle møde til optagelser to uger senere, hvor to ud af forårssæsonens i alt syv programmer skulle optages.

- Vi er af sted i fire dage ad gangen, og det er meget intensivt, og jeg overrasket over, hvor meget ventetid der er i forbindelse med tv-optagelser, siger hun og tilføjer, at de medvirkende ikke er bekendt med, hvilket hus de skal sætte pris på.

- Vi skal aflevere vores telefoner, og bliver afhentet på hotellet, for det er hemmeligt, hvor vi skal hen.

Årets team på Hammerslag sæson 2023 er Lars Lyng, Kristine Virén, vært Sofie Østergaard, Camilla Weidinger og Jacob Carlsson. Privat

I maj indledes optagelserne af syv programmer til efterårssæsonen, og Camilla Weidinger sætter pris på, at hun fik mulighed for at være en del af dysten.

- Der er et stort sammenhold blandt de medvirkende, og jeg synes, at det er vildt spændende. Desuden kommer rundt og oplever steder, som jeg ikke nødvendigvis selv ville have besøgt, og det er skønt at opleve Danmark på den måde, siger hun.