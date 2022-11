Corona-forsinket Rundkørsel får endelig premiere

HJØRRING:Én rundkørsel, ét kunstværk, én kunstner og seks borgere er essensen i forestillingen Rundkørsel på Vendsyssel Teater, som har urpremiere 17. november.

Det er et erfarent og stærkt hold, der står klar til omsider at forløse denne forestilling, som også var på programmet i sæson 20/21, men på grund af pandemien aldrig fik premiere.

Rundkørsel er en komedie, hvor der både er plads til alvor, indsigt og masser af humor, oplyser Vendsyssel Teater.

- Hvordan holder man på borgerne i en lille by, hvor erhvervsaktiviteten ebber ud og borgenes flyttetrang forbi byskiltet stiger, spørger de.

- Med troen på, at et kunstværk i bybilledet er en del af løsningen sætter byens kommune gang i et projekt, hvor borgerinddragelse er en bundet opgave, lyder svaret.

Seks borgere melder sig, og i det lille samfund, hvor alle kender alle - men uden rigtigt at kende hinanden - iværksættes kunstprojektet, som ledes og udføres af en ung, anerkendt og veluddannet kunstner.

Instruktør Hans Rønne fortæller, at overordnet set drejer forestillingen sig om sammenstødet mellem det elitære og det folkelige. Foto: Kim Dahl Hansen

- Overordnet set drejer forestillingen sig om sammenstødet mellem det elitære og det folkelige. De fleste af os er enige om, at der skal faglighed til, når der skal træffes beslutninger indenfor et fagområde, uanset om faget hører til håndens eller åndens arbejde. Men hvad med kunsten? Er den også et fagområde? spørger instruktør Hans Rønne.

Forestillingen er skrevet af instruktør Hans Rønne og Jens Kepny, mens scenografien er skabt af Gitte Baastrup, der også lavede scenografien på Turisterne (2018).

Daniel Fogh væver som lyddesigner og komponist forestillingen sammen, mens lysdesigner Marcus Phillippe Gustafsson, der tidligere har lavet Tæt Tåge (2019) og Onkel Vanja (2022), skaber stemninger i Gitte Baastrups altid interessante scenografi.

Medvirkende skuespillere er Magnus Andersen Hald, Bodil Lassen, Uffe Magnus Kristensen, Uffe Rørbæk Madsen, Hanne Laursen, Anni Bjørn og Jørgen Bing.

Rundkørsel på Vendsyssel Teater