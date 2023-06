Først fik de fingeren - nu elsker folk strandens engle

NORDJYLLAND:Jeg kunne se det på lang afstand.

Hvordan Falck-redderen nærmest sad og rystede på hovedet bag sit rat i den store, stærke terrængående firehjulstrækker, der nu nærmede sig det hul langt ude på Tornby Strand, hvor min lille franske frækkert med sølle 70 HK under kølerhjelmen var kørt så uhjælpeligt fast, at den nu stod og hvilede på vangerne.

I over en time havde jeg ligget på knæ og forsøgt at grave så meget sand væk fra hjulene, at jeg kunne slippe væk. Men jo mere jeg kæmpede, jo dybere ned i dyndet sank jeg.

Det tog ganske få sekunder, fra Falck-bilen og min var spændt fast til hinanden, før jeg var fri og med røde ører lagde mig i Falck-mandens hjulspor, da han igen forlod stranden og drog videre mod nye opgaver.

Morskab i vestkystsandet

Nordjylland er med rette kendt for sine fantastiske strande, selv om det internationale modemagasin Vogue for nylig har kaldt dem for Nordjyllands bedst bevarede hemmelighed.

Det vil både indfødte og måske særligt tyske turister klappe sig på lårene af grin over, for vi har jo længe haft masser af morskab og dejlige naturoplevelser i vestkystsandet fra Thy til Toppen af Danmark.

Men hvad der til gengæld ikke er sjovt er at køre fast på de nordjyske strande, hvor det i Jammerbugt og Hjørring kommuner er tilladt at medbringe sin bil mange steder.

Det er på godt nordjysk trælst - og det kan være en halvdyr operation at få hjælp til at komme fri af det lumske sand.

Denne uheldige bilejer sad uhjælpelig fast i kviksandet tæt på brændingen - men fik hjælp af de nordjyske fritrækkere. Foto: De Gratis Fritrækkere

Nogle driftige ungersvende med stærke biler så på et tidspunkt så en "forretningsmodel" i at køre dybe spor på strandene - og derefter dække dem til med sand. Hvorefter det blot var at vente på, at nogen kørte fast.

Det gjorde mange. De fleste i den situation er parate til at betale den regning på 500-800 kroner, de typisk får for at blive hjulpet.

For hvad er alternativet?

Ja, det kan f.eks. være "De Gratis Fritrækkere". En gruppe af bilglade nordjyske firehjulstrækker-entusiaster, som kender til historierne om ungersvendene og som blev godt og grundigt trætte af at se strandgæster sidde uhjælpeligt fast i de udspekulerede fælder.

- Vi synes, det var provokerende, at de trak nogle meget dybe spor på strandene, som de vidste, folk ville sætte sig fast i, hvorefter de kørte hen og tilbød at trække dem fri mod betaling, fortæller Michael Holst fra Vrå om grunden til, at initiativtagerne til "De Gratis Fritrækkere" nu i et års tid har tilbudt strandglade bilister at rykke ud, når uheldet er ude.

En gruppe nordjyske firehjulstræk-entusiaster har i et lille års tid tilbud bilister at blive trukket fri uden beregning, hvis de kører fast i sandet på de nordjyske strande. Blokhus 23. Juni 2023 Foto: Torben Hansen

Peter Nielsen og hans hustru Jane fra Birkelse er også med i gruppen. De begyndte så småt at hjælpe folk for fire år siden. Også de blev trætte af dem, Peter Nielsen kalder "banditterne, der nærmest slæbte uhedige bilister op til hæveautomaterne".

- Det var jo nærmest pengemaskiner, og når vi andre viste os på stranden, fik vi fingeren. Det blev vi trætte af, og så begyndte vi at trække folk fri, fortæller Peter Nielsen om den hjælp, som nu i et års tid har været mere formaliseret.

Sker næsten hver dag

Det sker via deres gruppe på Facebook. Og der er bud efter dem.

- Der går næsten ikke en dag, uden at vi trækker biler fri, fortæller Michael Holst. Han kører mest på strandene omkring Løkken i sin Jeep, men ellers rykker gruppens medlemmer ud til assistance fra Ejstrup Strand nær Tranum til Nr. Lyngby nord for Løkken.

Og de bliver vel modtaget, for i den situation er det som at se en engel, når hjælpen viser.

- Folk er meget taknemmelige. Jeg har en gang set en kvinde, der næsten begyndte at danse at glæde, da hun så, jeg kom, griner Michael Holst, da han genfortæller sit minde om det øjeblik.

Hvad med dem, der troede, de skulle have en fed forretning - synes de ikke, I er trælse?

- Nej, de er mere eller mindre begyndt at holde sig væk, konstaterer Michael Holst.

Fritrækkernes indsats er nu så kendt - og anerkendt - at lokale virksomheder har sponseret trøjer, veste, flag og skilte til bilerne med gruppens navn på, så de er mere synlige på strandene. Selv autoriserede autohjælpsfirmaer har udtrykt, at de er glade for fritrækkernes indsats på de nordjyske strande, for så kan de koncentrere sig om andre opgaver i trafikken.

På Facebook har gruppen "De Gratis Fritrækkere" sneget sig op over 2000 medlemmer, og flere kommer til. Og i kommentarsporet til de efterhånden mange opslag er der masser af roser til holdet.

Som sagt er fritrækkernes hjælp gratis. Bliver de ringet efter og skal køre langt, kan de godt finde på at bede om bidrag til benzin, men oftest kommer det slet ikke dertil.

For dem, de hjælper, er som regel så taknemmelige, at de helt uopfordret tilbyder at bidrage til benzin og vedligehold af englene på fire hjul, så "De Gratis Fritrækkere" kan fortsætte med at komme til undsætning både tidligt og sent. Og hele året rundt.

- Vi be'r aldrig om penge, men folk stikker os næsten altid mellem 50 og 200 kr. Det er vi selvfølgelig glade for, men et klap på skulderen bliver vi næsten højere af, fastslår Peter Nielsen.