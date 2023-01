De gør 20.000 spande klar: Du skal sortere endnu mere

HOBRO:Tusindvis af nye skraldespande med etiketter på siden står skulder ved skulder i et industrilager på Aalykkevej i Hobro. En af dem er på vej til dig.

Lageret er sidste stop på vejen, inden folk fra KL Transport kører de sorte plasticbeholdere ud og sætter dem i indkørslen hos dig og andre borgere i Mariagerfjord Kommune.

Fra morgenstunden er der livlig aktivitet af folk i gule jakker. Skraldespandene kommer ind som samlesæt. De bankes sammen med en stor hammer og forsynes med selvklæbende piktogrammer.

Der er travlhed i et industrilager på Aalykkevej i Hobro, hvor tusindvis af skraldespande gøres klar. Foto: Bo Lehm

Alle borgere i Danmark skal i gang med at sortere madaffald hjemme ved køkkenvasken, og i Mariagerfjord Kommune indebærer det nye beholdere over hele linjen.

Det løber op i 19.100 skraldespande til de enkelte husholdninger, 1000 til boligforeningerne og 3085 til sommerhusene.

Facit giver dog stadig to hjemme hos dig, hvis du er boligejer. Der bliver ikke mere trængsel i din indkørsel.

"Husk at tage madkurven i brug" står der på en banderole, som sættes på alle de nye skraldespande. Helle Kragelund fra Mariagerfjord Kommunes affaldskontor fortæller, at borgerne får to ruller plastikposer med, som de skal sortere deres madaffald i. Når poserne er brugt, skal man selv købe nye. Foto: Bo Lehm

Mariagerfjord Kommune har nemlig valgt en løsning, hvor du fortsat "kun" har to skraldespande til at stå ved dit hus.

Husejerne får deres nuværende affaldsbeholder udskiftet med en ny, som har to rum - et til madaffald som grøntsager, kød og frugt, et andet til restaffald.

Der bliver sat etiketter på skraldespandene med piktogrammer, som viser, hvad der skal i hvilke rum. Foto: Bo Lehm

Det har været vigtigt, at borgerne generes mindst muligt, fortæller Jørgen Hammer Sørensen (DF), formand for kommunens teknik- og miljøudvalg.

- Nogle borgere har lavet flotte skraldespandsindhegninger i træ og gjort meget ud af det. Så synes vi, det var ærgerligt, hvis de skulle til at lave det hele om, siger Jørgen Hammer Sørensen.

Nu skal du også sortere dit madaffald Borgerne i Mariagerfjord Kommune sorterer allerede de fleste affaldstyper, men fra første kvartal 2023 skal du som noget nyt også sortere madaffald.

Madaffald er rester af mad - både rå og tilberedt. Det kan være grøntsager, kød, frugt, ris, brød, æg, fisk, havregryn, kiks, kage, filtre med kaffegrums og teblade.

Antallet af affaldsbeholdere ved husstanden er uændret, nemlig to. Det nye er, at beholderen til restaffald udskiftes med en ny todelt beholder.

I den nye beholder er det ene rum til restaffald og det andet til madaffald. Den nye beholder til mad- og restaffald tømmes fortsat hver 14. dag.

De 10 affaldstyper, som alle borgere fremover skal sortere deres affald i, er restaffald, madaffald, papir, pap, plast, metal, mad- og drikkekartoner, glas, farligt affald og tekstilaffald. VIS MERE

Kirstin Bjørnbak Kjær, affaldsplanlægger i Mariagerfjord Kommune, fortæller, at man tidligere har estimeret, at der årligt kan indsamles cirka 3000 tons madaffald hos borgerne.

De nye skraldespande er inddelt i to rum: Et til madaffald og et til restaffald. Skraldespanden er forsynet med sviplåg, så man kan nøjes med at åbne for én af sektionerne. Foto: Bo Lehm

- Men jeg tror slet ikke, at vi kommer op på de mængder. Erfaringerne fra andre kommuner, der er gået i gang med at samle madaffald er, at borgerne bliver mere bevidste om deres adfærd.

- Broccoliens stok kan faktisk godt bruges, og den smager godt. Det mindsker madspild. Det er kun, når maden ikke kan mere eller er fordærvet, at den skal sorteres som madaffald.

Alt madaffald, som indsamles i Mariagerfjord, bliver sendt til Nordværk (tidligere Reno Nord). Her puljes det med affald fra andre nordjyske kommuner - og ender med at fodre et biogasanlæg.

Når du modtager din nye skraldespand, ligger der en lille grøn spand indeni. Den lille spand kan du bruge til opsamling af madaffald i dit køkken. Foto: Bo Lehm

Indsamlingskoordinator Helle Kragelund fortæller, at de gamle skraldespande bliver indsamlet af renovatøren. Mariagerfjord Kommune har solgt dem til virksomheden Joca, der genanvender dem.

Helle Kragelund forventer, at alle skraldespande i Mariagerfjord Kommune vil være udskiftet med en ny inden 1. marts 2023. Beholderen vil som hidtil blive tømt hver 14. dag.