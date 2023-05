De kan ikke få armene ned: Tre gange så mange billetter er solgt

BRØNDERSLEV: Allerede nu kan de ikke få armene ned.

For der er solgt tre gange så mange billetter til årets Bålhøj Festival i Øster Brønderslev i forhold til billetsalget sidste år, der var festivalens hidtil dårligste.

Arrangørerne er - sagt på nordjysk - godt tilfredse med salget - uden dog at blive mere konkrete på, hvor mange billetter, der er blevet solgt. Men lige nu ligner det, at man er ved at ramme salgstallet fra de bedste år med over 1500 deltagere.

Musikprogrammet rammer bredt og lover en række forskellige musikalske oplevelser 12. august i bøgeskoven på Bålhøj.

De optrædende er: Jung, Allan Olsen, ArtigeArdit, The Courettes, Ford T, Dirty Frank og Springbrætbandet.

Silent Disco

Ud over livemusikken introducerer Bålhøj Festival for første gang Silent Disco.

I et helt nyt område på Festivalen kan man blive udstyret med et par trådløse hovedtelefoner, som man kan skifte kanaler på. Her vælges en sang på en af kanalerne, og så kan man danse med en eller flere af de andre, der også hører en - måske en anden - sang.

Bålhøj Festival er klar 12. august. Arkivfoto: Kurt Bering

Nordjysk mad fra (næsten) hele verden

Festivalen selv sørger for både bar og ølvogne, og BAS - Brønderslev Amatør Scene - vil igen i år tilbyde udvalg af drinks og andre gode sager.

Med hensyn til maden prøver Bålhøj Festival noget nyt med nogle meget forskellige madboder.

• Chuck Wagon vil servere burgere med tilbehør samt et stort udvalg af forskellig slags ketchup.

• Også en foodtruck fra Ny Standard i Hjallerup med et par stenovne kører til Bålhøj. Her kan publikum købe stenovnspizzaer.

• Igen i år vil der være indiske lækkerier fra Øster Brønderslev Pizzaria.

• Desuden arbejdes der på at lave servering af hotdogs og grillpølser. Det har folk efterspurgt gennem årene, men det ser ud til at lykkes i år.