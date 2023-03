Dedikeret fiskerestaurant åbner i turistby ved vandet

LØKKEN:Fra 31. marts kan gæster opleve Hotel Løkken Strands nye restaurant - Restaurant Vandret.

Byens nye fiskerestaurant åbner i hotellets gamle reception og bliver indrettet i hotellets stil med nordisk indretning.

Restauranten er tænkt som et løft af oplevelsen for gæster på hotellet samt et kvalitetsspisested for lokale og gæster i byen, oplyses i en pressemeddelelse.

- Konceptet på Restaurant Vandret bliver en ærlig spiseoplevelse på tre snacks plus tre eller fem retter og mulighed for en tilhørende vinmenu. Der vil dog også altid være to retter at vælge a la carte såvel som at gode, friske østers altid vil være at finde som tilkøb.

- Vores retter tager udgangspunkt i råvarer fra havet, fordi vi savner at se en restaurant fokusere på en så oplagt ressource som de fiskekuttere, der ligger lige nede ved vandet. Vi har længe drømt om at kunne åbne en restaurant, der er eksklusivt fiskeorienteret, siger Christian Outzen.

- Hotel Løkken Strand har valgt at sætte fokus på det gode og simple i den nye restaurant. Alting bliver lavet fra bunden, supplerer Christian.

- Hvis det skulle være nemt, havde vi ikke købt et hotel, tilføjer Jette Nielsen.

Hjem til et hotel

Parret Jette Nielsen og Christian Outzen er tilflyttere til byen med to børn på 11 og 13 år.

De købte Hotel Løkken Strand-bygningen, som er en gammel skole, tilbage i 2016 med en målsætning om at lave et lille hyggeligt tophotel i byen.

Jette Nielsen fortæller:

- Vi indretter et hotel og en restaurant, som vi selv har lyst til at være på. Det går igen i den måde vi vælger farver fra vores omkringliggende natur, og det går igen i den måde, vi vil servere maden for vores gæster.

Jette og Christian flyttede til Løkken i 2016 fra København. Christian er opvokset i Løkken og han savnede Vesterhavet og byen.

For ham var det for alvor at vende hjem.

- Heldigvis var Jette, der er opvokset i Astrup, ikke svær at overtale til at tage med ”hjem” til Nordjylland, siger han.

Hotel Løkken Strand slog således dørene op i 2017 efter en gennemgående renovering, hvor Jette og Christian selv gik forrest - Christian har en baggrund som tømrer.

- Hotel Løkken Strand vil altid være en proces, siger Jette Nielsen.

- Vi drømmer om flere værelser, mødelokaler, en sauna i vores bunker og tusind andre ting. Men vi tager et skridt ad gangen. Og vi føler, det er en god begyndelse at kunne invitere indenfor i vores nye restaurant.

Parret genopliver deres samarbejde med en gammel bekendt. Nemlig køkkenchefen Dennis Carlsen, som de tidligere har arbejdet sammen med.

- Hans erfaring med særlig tilberedning af fisk og skaldyr gør ham til et oplagt valg, runder Christian og Jette af.