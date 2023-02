Det er ikke sikkert man må i Himlen, men her må man gerne tage hunden med

BRØNDERSLEV:Indenfor i butikken har de glædet sig i flere uger til denne dag, men også udenfor er forventningen stor denne formiddag - både blandt to- og fire-benede.

Køen vokser støt frem mod åbningstidspunktet af Maxi Zoo i Brønderslev. Blandt de firebenede i køen er den ni måneder gamle Fiona, som Anja og Lasse Vestergaard fra Hadsund har taget med. De havde i forvejen et par ærinder i Brønderslev, og så skulle de da lige have butiksåbningen med.

Anja og Lasse Vestergaard fra Hadsund havde taget ni måneder gamle Fiona med til Brønderslev. Foto: Bente Poder

- Vi mangler lige lidt til Fiona, lidt potevoks og en tørredragt, fortæller Anja, mens Fiona trækker lystigt for at hilse på de andre hunde.

- Fiona er en blanding af labrador, golden retriever, newfoundlænder, berner sennen og vist også lidt sankt bernhard, oplyser Lasse.

Hverken voksne, børn eller hunde er sene til at røre på sig, da dørene glider op et par minutter før tid. Det er butikschef Melinda Hansen, der har æren og smilet er stort.

Butikschef Melinda Hansen har glædet sig til åbningen gennem mange uger. Foto: Bente Poder

- Vi er meget spændte. Det har vi glædet os til, fortæller hun.

Der er gratis snackposer til de første 100 kunder, og de er revet væk.

Nyt koncept

Butikken i Brønderslev er sammen med en ny butik i Hobro de første med et nyt koncept i Maxi Zoo, så der har været ekstra meget, der skulle falde på plads. Man må gerne tage sit kæledyr med i butikken, for personalet vil gerne rådgive med bl.a. seletøj.

Butikken i Brønderslev er på 560 kvadratmeter.

Golden retrieveren Balder på fem og en halv måned nød besøget i butikken - her sammen med sin ejer Ida Bjørnskov. Foto: Bente Poder

En af de andre fire-benede kunder er Balder på fem og en halv måned. Det er Ida Bjørnskov, der har taget den friske golden retriever med.

- Jeg skal have foder til ham, fortæller Ida, der plejer at handle i Hjørring eller Aalborg, men nu glæder sig over at kunne handle i Brønderslev.

Der var mødt mange mennesker frem til åbningen. Foto: Bente Poder

Ni uger gamle Baldur er lidt mere betuttet over de mange mennesker og hunde. Men den lille golden retriever tager det alligevel i stiv pote.

- Det er god miljøtræning for ham, og jeg kan jo altid gå ud, hvis det bliver for meget for ham, smiler Shiela Larsen fra Vrå, der afslører, at de måske skal have lidt godbider og et seletøj til bilen med hjem.

Lasse Vangsted havde taget Frej på godt to år med. Frej er en border collie Foto: Bente Poder

Lasse Vangsted, der bor i Store Vildmose, har taget sin border collie Frej med. De plejer at handle i Nørresundby.

- Vi skulle lige ned og se, om der var noget spændende. Det er skønt med en butik tættere på, siger han.