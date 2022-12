Det iskolde gys: Her tager de en tur i et kar fyldt med isterninger

VORUPØR:Mange skutter sig bare ved tanken om at tage ud at bade i Vesterhavet i december måned, men for de garvede vinterbadere kan det næsten ikke blive koldt nok.

Derfor har Vorupør Vinterbadefestival igen i år opstillet store kar fyldt med isterninger, som deltagerne kan dyppe sig i, hvis nu vandet i havet ikke skulle kunne leve op til de isnende forventninger.

- Der vil være et afspærret område til vinterbaderne med masser af koldt havvand samt tre store containere med varmt vand, hvor man kan hygge sig med en varm eller kold drink. Og for dem, som ikke kan få det koldt nok, er der sat en container op med isterninger, fortæller Kim Poulsen fra Vorupør Erhvervsforening, der sammen med flere af byens øvrige foreninger og Thy Detailforum står bag arrangementet.

Når flere end 300 vinterbadere trodser vejr og vind og indtager Vesterhavets bølger onsdag 28. december, er der lagt op til en folkefest med varme drikke, underholdning og ikke mindst masser af oplevelser for hele familien på Landingspladsen i Vorupør. Årets Vinterbadefestival forventes at samle flere end 2.000 tilskuere.

- Det er den perfekte event at tage familie og venner med til efter nogle hektiske juledage. Der bliver rig mulighed for at få noget frisk luft og måske endda selv tage en tur i bølgerne, hvis man er frisk nok til det. Der er ganske få billetter tilbage i forsalg, men man kan stadig købe billetter på dagen så længe lager haves, fortæller Kim Poulsen.

Der er lagt op til en daglang fest på Landingspladsen, hvor der blandt andet bydes på musik af Strong Ale, ligesom der er opstillet bar i Sønder Spilhus og i Redningshuset, med mulighed for at købe varme drikke og spise i de opstillede julehytter.

- Det er en festdag i Vorupør, der traditionelt tiltrækker rigtigt mange mennesker, der gerne vil nyde vores smukke natur og by og ikke mindst se vinterbaderne, siger Kim Poulsen.