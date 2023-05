Drengene mødte deres professionelle helte: - Dejligt at kunne give noget inspiration

HJØRRING: Næsten 250 af de yngste drenge i moderklubben til Vendsyssel FF, Hjørring IF (HI) og deres forældre var tirsdag eftermiddag mødt op på HI’s anlæg for at se og ikke mindst træne sammen de professionelle fodboldspillere fra Vendsyssel FF.

Vendsyssel FF, der lige nu spiller med i oprykningsspillet i NordicBet Ligaen, havde gode forhold på HI’s anlæg på Landlyst i Hjørring, hvor formiddagens regn og eftermiddagens sol gjorde græsbanerne perfekte til en omgang eftermiddagstræning.

Cheftræner Henrik Pedersen og Vendsyssel FF spillerne var glade for den store interesse og opbakning fra de mange børn og fremmødte fans, som overværede træningen og deltog i arrangementet.

Så er der autografer... Vendsyssel FF

- Det er rigtigt dejligt at komme ud af vores egen fodboldboble og give noget inspiration til nogle af de drenge, som måske drømmer om at spille på vores hold engang, siger Henrik Pedersen.

Stammer fra HI

På Vendsyssel FF’s hold er der to spillere, der stammer fra HI, Thomas Christiansen og Emil Arendrup, ligesom der tirsdag eftermiddag trænede tre unge talenter med fra Hjørring, Andreas Rise, Lucas Tri Hung Andersen og Jonathan Rosengaard.

De yngste drenge fra HI, samt U13, 14 og U15 spillerne fra fodboldsamarbejdet mellem HI, Lundergaard og Bagterp (Hjørring Fodbold Klub, HFK) startede eftermiddagen ud med at overvære NordicBet Liga-mandskabet træne på opvisningsbanen ved HI, hvorefter Vendsyssel FF spillerne fordelte sig ud på de forskellige årgange.

Den unge forsvarsklippe, Tobias Anker, gav tips om at forsvare i feltet. Foto: Vendsyssel FF

Her blev der blandt andet uddelt gode tips om at score mål fra Vendsyssel FF’s topscorer Wessam Abou Ali, mens den unge forsvarsklippe, Tobias Anker, gav tips om at forsvare i feltet.

Målmænd i aktion

Eftermiddagen blev rundet af med en straffesparkskonkurrence mod to af Vendsyssel FF’s målmænd, Marcus Bundgaard og Nicolai Vistisen. Benjamin Geraae fra U15 løb med sejren, hvilket sikrede ham en signeret Vendsyssel FF spillertrøje med eget navn og rygnummer 69.