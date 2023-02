Drøm til 40 millioner er gået i opfyldelse for nordjysk ægtepar

FREDERIKSHAVN:Drømme kommer i alle slags størrelser, og en af de helt store af slagsen kan 33-årige Sofia Rafn og hendes mand Kris Søgaard Pedersen på 38 fortælle om.

Det handler om lyd, levende billeder, luksus og lækkerhed.

Og en investering på 40 millioner.

Men vi springer lige et par år tilbage i tiden.

Både Sofia og Kris er født og vokset op i Frederikshavn. For Kris' vedkommende med biograf i blodet. Hans forældre ejede nemlig Palads i Danmarksgade, som de overtog i 1983 - inden Kris blev født.

- Vi er nu begge passionerede filmelskere, samstemmer parret, som overtog den gamle Palads efter Kris' forældre tilbage i 2015.

Sofia Rafn og Kris Søgaard Pedersen ejer biografen. Og det har været en investering på 40 millioner kroner. Foto: Torben Hansen

- Kort derefter begyndte en drøm at tage form i vores hoveder. En drøm at lave Danmarks bedste biograf. Det var i 2018, og egentlig havde vi drømt om en ny biograf længe. Den gamle i Danmarksgade var der gjort alt det ved, som man kunne. Den kunne ikke udvides mere. Og lyden vandrede mellem væggene, erindrer parret, der har været gift siden 2012.

Sammen har de tre børn, nemlig Luis på 11, Manola på 9 og Ludvig på 3 år.

En ekstraordinær oplevelse

De to passionerede filmelskere har rejst meget rundt i udlandet og besøgt andre biografer for at lade sig inspirere.

- I bund og grund handlede det om, at vi ville skabe en biograf, som vi selv ville nyde at komme i. Der er jo meget at se på hjemme i stuen efterhånden med store fjernsyn og streaming-tjenester. Så der skal noget ekstra til for at trække folk ud. Det skal være en anden oplevelse end de kan få derhjemme. En ekstraordinær oplevelse, fortæller de.

Som drømt, så gjort. 7. april sidste år kunne parret nemlig åbne dørene til det spritnye Palads Teatret, som er opført på den gamle Værkergrund midt i Frederikshavn.

Biografen har allerede høstet mange roser og megen anerkendelse, og blev senest belønnet af Frederikshavn Erhvervsråd med årets Vækst og Vilje Erhvervsprisen.

Og der er bestemt heller ikke sparet på noget i byens nye biograf.

Komforten er i en klasse for sig. Foto: Torben Hansen

For eksempel kan man i sal 1 opleve landets største lærred i cinemascope format. Der er gået all in på lyden med Dolby Atmos systemet, og komforten er i en klasse for sig.

Hvad enten man planter sig i en af de manuelt betjente stole med tilhørende fodskammel, en af de elektrisk betjente eller en af chaiselongerne på første række.

Der er virkelig god plads med dobbelt armlæn, og man har to meter frem til næste række. Alle pladser har desuden kopholder og bord.

- Angående inventaret, så er vi gået benhårdt efter det bedste vi kunne finde. Og rigtig meget af det stammer lokalt herfra Vendsyssel, oplyser Kris Søgaard Pedersen.

Der er i øvrigt lavet lydsluser, altså dobbelte døre, ind til alle sale så ingen lyd slipper hverken ind eller ud.

Taknemmelige for opbakning

Drømmen om at lave, hvad der i begrundelsen for, at parret vandt Vækst og Vilje prisen, blev kaldt "den kraftpræstation, det har været at skabe Danmarks bedste biograf til glæde for alle filmelskere i Frederikshavn Kommune, Vendsyssel og Jylland" er altså gået i opfyldelse for Kris og Sofia.

- Det har været rart at have en fortrolig partner, man kan sparre med, lyder det fra Kris om samarbejdet med sin hustru. Foto: Torben Hansen

- Vi er da rigtig stolte over det her. Og vi er taknemmelige for den store opbakning - også fra folk udenfor Frederikshavn - som vi har fået. Vi er blevet taget rigtig godt imod, fortæller Kris.

- Ja, og det var vores egen drøm, men også for at gøre noget for byen. Frederikshavn har størrelsen til en stor luksus-biograf. Og en biograf er vigtig - det er en del af bylivet med aktivitet om aftenen. Det passer for eksempel godt med restauranter, og der er noget for de unge, supplerer Sofia.

Der arbejder i øvrigt 24 unge i biografen, hvor de som fritidsjob hjælper med alt lige fra billetter, kiosken, operatør- og værtsroller.

Kris er der også hver dag, og det samme er Sofie - men for hendes vedkommende i dagtimerne.

- Det tager meget tid at drive en biograf, så meget fokus går jo på det. Det har da kostet lidt på familiesiden i opstarten, men vores børn synes heldigvis, at det mega sejt, fortæller Kris.

Hans forældre, Hanne Pedersen og Kermith Pedersen, har i øvrigt hjulpet med at få det hele op at køre, og de kigger jævnligt forbi for at se hvordan det går, og kommer med gode råd.

Hanne Pedersen og Kermith Pedersen kigger gerne forbi og ser hvordan det går. Foto: Torben Hansen

Hvordan er det så at lave så stort et projekt som par?

- Det har været rart at have en fortrolig partner, man kan sparre med. Så er det ikke så svært. Vi var jo ude på noget dybt vand, men brugte også mine forældre til at sparre med, siger Kris. Og siger efterfølgende med et grin:

- Vi kan godt holde hinanden ud.

Selvom biografen ikke engang er fyldt et år endnu, er der allerede masser af planer for fremtiden.

- Vi vil gerne vise flere niche-forestillinger, som for eksempel Animé. Det kan også være live E-sport, hvor spillerne sidder og gamer foran scenen, og det kan være klassiske film.

- Vi vil også gerne tilbyde sale til foredrag og den slags, og sidste år havde vi blandt andet Masterclass i blomsterbinding og et modeshow. Det handler om at tænke muligheder ind i det, og dem er der utallige af, runder biografdirektør-parret af.

Om Palads Teatret Biografen har fire sale. I sal 1, som er den kaffebrune, er der plads til 208 gæster.

Den flaskegrønne sal 2 kan have 110, mens sal 3, der går under navnet "den biografrøde" kan huse 65 og endelig er der i sal 4 plads til 33 - den er i øvrigt cognacfarvet.

Gulvet udenfor salene er samme slags som på HC Andersen Museet i Odense.

Tre af salene har stolene beklædt med håndsyet nordjysk skind - mens sal 3 har rød velour som i det gamle Palads.

Der er Dolby Atmos lyd i de to største sale. Atmos er en nyere teknologi, der sender lyd afsted fra alle retninger, og dermed gør lyden mere tredimensionel.

Biografen har kun lukket tre dage om året. Nemlig til jul, nytår og sankthans.

Der er tale om en investering på 40 millioner. De 0,5 kom med fra den gamle biograf og Frederikshavn Kommune har givet 1,5 million. Resten har parret lånt forskellige steder. VIS MERE

Den nye biograf i Frederikshavn ligger på den gamle Værkergrund. Foto: Torben Hansen

Mange steder er der opsat "Shape". Det er højtalere, akustik og kunst i ét. Foto: Torben Hansen