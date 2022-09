Dyrepasseren og konsulenten realiserede en fælles drøm og flyttede til Gjøl

GJØL:- Her var der hønsegård, nu har vi fået lavet en terrasse, hvor man kan nyde morgensolen, siger Mariane Munck Stampe og viser en hyggelig gårdhave frem.

En gammel pigstensmur danner en stemningsfyldt ramme om pladsen, hvor grill og borde står linet op klar til en sammenkomst, som det eksempelvis var tilfældet i august, da der var livemusik og spisning i gårdhaven.

Livet på landet er nyt for Mariane Munck Stampe og Frank Thomsen. Indtil for godt et år siden boede de i en stor lejlighed i Kærby i Aalborg.

- Vi brugte byen rigtig meget, men så kom corona, og vi blev begrænset i vores muligheder. Jeg befandt mig mest i den ene ende af sofaen og Frank i den anden, og ideen om et Bed & Breakfast fik ekstra næring, siger Mariane Munck Stampe.

Mariane Munck Stampe og Frank Thomsen nyder at kunne agere samlingssted for motorcyklister, som kan mødes og "sparke dæk".

Ideen havde Frank Thomsen allerede luftet over for fruen. Da han fyldte 50 år, blev der holdt fest med 168 gæster og livemusik i Voerså.

- Det blev en motorcykelfest, hvor de af gæsterne, der havde en motorcykel, havde medbragt den. De der ikke var motorcyklister, var klædt ud som bikere, og der var en fantastisk stemning. Mens jeg går rundt mellem glade gæster og motorcykler, opstår lysten til at lave et sted for bikere, hvor man kan nyde fællesskab, musik og have sin motorcykel med, siger han og tilføjer:

- Hvis man skal nå at prøve noget andet, skal det være, mens vi stadig har energi og kræfter til det.

De er selv inkarnerede bikere og bidt af livet på en motorcykel. Frank Thomsen har kørt motorcykel i 18 år, mens Mariane Munck Stampe har nydt livet på den tohjulede i de seneste seks år.

1. september 2021 skrev de under på en købskontrakt på en ejendom beliggende midt i den smukke natur på Gjøl. Her fandt de en oplagt ejendom til formålet, som desuden lå geografisk godt i forhold til deres arbejde.

Siden parret overtog ejendommen, har de arbejdet myreflittigt på at omdanne stedet til "Bikers Barn" - et Bed & Breakfast, som primært henvender sig til motorcykelinteresserede, der har lyst til at være en del af et fællesskab.

- Frank og jeg har fire fælles børn men ingen børn sammen - det har vi fået nu, siger Mariane Munck Stampe med et stort smil, da hun viser rundt på den store landejendom denne smukke septemberdag.

- I starten sagde jeg nej til projektet, men jeg må erkende, at Franks drøm også blev min drøm, konstaterer hun.

En drøm som har indbefattet, at alle vågne timer er taget i brug. Når de kommer fra deres civile job, er det direkte i arbejdstøjet.

- Der følger desværre også omkostninger med i forhold til vores familie og venner, som jeg synes, vi har forsømt i det sidste år, og det gør ondt i maven. Men vi skal nok finde en god rytme i det hele, så der igen kommer balance i tingene, siger Mariane Munck Stampe.

Det hårde arbejde har båret frugt, og "Bikers Barn" fremstår som en hyggelig oase mellem bakker og fjord.

- Med undtagelse af de opgaver, som kræver en fagperson, har nuværende resultat aldrig kunne lade sig gøre under umådelig stor hjælp fra arbejdsomme og tjenstvillige venner, familie og naboer. Dem skylder vi alt, lyder det taknemligt fra Mariane Munck Stampe.

Det gennemgående tema for renoveringen er genbrugsmaterialer. Blandt andet er en gammel terrassedør anvendt som ovenlysvindue. Loftet i en mellemgang er blevet til af pandeplader, der er til overs fra andet byggeri på ejendommen. I forbindelse med tilblivelsen af nye badeværelser er der brugt gamle stilladsbrædder, som var i brug, da ildsjæle begyndte på renoveringen af Gjøl Båden. Det samme med den flotte egetræplanke, som parret betegner som "juvelen" i baren, og som også oser af historie.

Der er anvendt genbrugsmaterialer til ombygningen. Blandt andet har stilladsbrædder fået nyt liv i ejendommens badeværelser.

- Her ovenpå har vi værelser med plads til tre personer på hvert værelse. Nedenunder er der fællesrum, køkken og poolbord, siger hun.

Værelserne har allerede været i brug. Selv om de endnu ikke har slået ret meget på tromme for stedet, er det rygtedes, og der har været motorcykelgæster fra ind- og udland.

I den gamle stald er der indrettet en hyggelig bar, hvor fællesskabet kan dyrkes. Lokalet prydes af tematiserede genbrugsting, som emmer af historie fra det meste af Nordjylland - blandt andet chesterfield-møbler og barstole fra det gamle Gaslight i Aalborg.

- Vi ved, at der er mange, som gerne vil mødes og være en del af miljøet udenfor motorcykelsæsonen, så vi kan snakke om gode oplevelser og få byttet nogle ”løgnhistorier”, og det er der mulighed for her, siger Frank Thomsen.

Indtil videre har det primært været motorcyklister, som har brugt stedet, men det henvender sig til alle målgrupper, både privat og foreninger. Senest har en forening henvendt sig om et træf for de små iøjnefaldende biler, tuk-tuk, som de ønsker at afholde på Gjøl.

Selv om "Bikers Barn" er nyåbnet og ikke har slået meget op tromme for tilbuddet, har de første gæster allerede nydt godt af parrets gæstfrihed.

Det er en ganske anden tilværelse, parret lever i dag end for blot et år siden, hvor de boede midt i Aalborgs smørhul. Arbejdsdagene er lange, men det opvejes til fulde af glade gæster, gode oplevelser og glæden ved at realisere en drøm i en ejendom på Gjøl.

- Jeg elsker at være her på Gjøl, siger Frank Thomsen.

- Den måde, vi er blevet taget imod her, er bare helt fantastisk, supplerer Mariane Munck Stampe.