Efter Otto: Nu skal stranden renses for plast fra havet

LØKKEN:Stormen Otto er for længst drevet over, og i weekenden ventes der sol og magsvejr i Løkken. I hvert fald hvis vejrudsigten står til troende.

Men der er stadig efterladenskaber at finde efter Ottos rusken - også på stranden.

Det ses blandt andet på Facebookgruppen "Løkken hele året!", hvor et medlem opfordrer til, at alle giver en hånd med, når man går tur langs vandet.

Og hvis man vil med på en mere organiseret tur er muligheden der fredag i denne uge.

Her holder Race for Oceans nemlig "Cozy Clean-up på Løkken Strand".

- Kom med når vi for fjerde år i træk sætter fokus på Verdensmål 14 - livet i havet og plastforurening på Løkken Strand, lyder opfordringen.

- I Race for Oceans har vi valgt at sætte endnu mere fokus på det mikroplast, som vi ikke umiddelbart kan se til dagligt, når vi går rundt i vores "menneske-perspektiv" på stranden. Derfor hopper vi på denne Beach-Clean-up ned i "dyre-perspektivet" og identificerer blandt andet plast pellets, som er råmaterialet til at lave de plastikprodukter, som vi bruger i vores dagligdag.

- Plast pellets i naturen er et globalt problem og spildes via transport til lands/vands eller i forbindelse med produktion, lyder det endvidere.

Race For Oceans har i øvrigt netop startet et projekt op, som skal bidrage til udviklingen af opsamling af mikroplast - startende med netop plast pellets.

- Kom og få en status på dette projekt og hør om vores fremtidsplaner med at inddrage teknologier til at hjælpe os med opsamling af affald generelt. Vi har genbrugsbags til opsamling af havplast, som er lavet af kasserede kites, men medbring gerne handsker og dine ynglingsmennesker.

Man mødes ved fiskekutterne ved Race for Oceans beachflag, og det foregår altså fredag fra 13.00-14.30 sammen med North Shore Surf, Løkken Surf Klub og Bike Havs.

I efteråret 2022 til World Clean Up Day blev der indsamlet cirka 162 kilo affald, inklusive en madras og gammelt pigtråd ved stranden i Løkken.