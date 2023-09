Efter rekordår: Direktør forlader turistdestination

Destination Limfjorden skal i gang med at se sig om efter en ny direktør. Det står klart, efter Kristina Lehmann Schjøtt har valgt at opsige sin stilling.

Det oplyser Destination Limfjorden i en pressemeddelelse.

- Det har været en fantastiske rejse, vi har været på de sidste 3,5 år. Vi har bygget en destination op fra bunden, hvor vores samarbejdspartnere og erhverv har været fuldstændig uundværlige. Vi har været igennem en Coronakrise, en hyperinflation med mere. Vi har fået lavet en fælles brandstory og virkelig fået sat Destination Limfjorden på Danmarkskortet, siger Kristina Lehmann Schjøtt og fortsætter:

- I 2022 slog Destination Limfjorden rekord, hvor vi rundede 1 million overnatninger. Vi har så mange ting at byde på i destinationen - både indenfor natur, gastronomi og kultur kan vores turismevirksomheder levere et super fedt produkt, som der er endnu flere der har fået øjnene op for. Og der er stadig masse af udviklingspotentiale i destinationen.

Kristina Lehmann Schjøtt stopper ved udgangen af november og flytter med familien tilbage til Sønderjylland, hvor hun har fået en gylden mulighed for at være med til at udvikle Tønder Festival, der i 2024 fejrer 50 års jubilæum.

- Det er vemodigt, at vi har modtaget meddelelsen om vores destinationsdirektørs beslutning om at opsige hendes stilling hos os. Der er ingen tvivl om, at Kristina har dedikeret en betydelig mængde tid og energi til vores fælles mål om at fremme og udvikle vores skønne destination. Vi vil gerne udtrykke vores dybfølte taknemmelighed for den utrættelige indsats og engagement i at styrke vores lokalsamfund og tiltrække flere gæster til vores smukke område, siger formand for Destination Limfjorden Peder Christian Kirkegaard, borgmester i Skive Kommune.

- Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde drøfte processen for at finde en ny direktør, således at der ikke kommer til at være for meget overlap, ligesom vi har tilsagn fra Kristina, der vil gøre sit bedste for at få alt overdraget og videregivet til den næste, siger Peder Christian Kirkegaard.

Destinationen er sammensat af de tre kommuner Morsø, Struer og Skive kommuner. Bestyrelsen er sammensat af borgmestrene fra de tre kommuner, et erhvervsmedlem fra hver kommune samt et syvende medlem udpeget af bestyrelsen sammen med direktøren.

- Jeg ønsker hele destinationen, bestyrelsen, teamet og alle medlemmerne al muligt held og lykke i fremtiden. Jeg ved, at I vil passe godt på vores alles destination, og jeg vil naturligvis følge med på sidelinjen og heppe på jer, siger Kristina Lehmann Schjøtt.