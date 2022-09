Egholm Bryghus laver nye øl efter travl sommer

AALBORG:- Du finder ikke øl, der er brygget mere lokalt. Alle vores råvarer er inden for 100 meters rækkevidde.

Ordene kommer fra Ronni Algaret, der er én af fire initiativtagere bag Egholm Bryghus.

Ronni Algaret tager sig primært af regnskaber og det visuelle udtryk for Egholm Bryghus. Foto: Torben Hansen

Sidste sommer påbegyndte han, restauratør Kasper Kristensen og landmandsparret Anne Katrine og Ove Linneman Axelsen det enorme mure- og byggearbejde, der skulle til for at forvandle én af slægtsgården Nørkærlunds tomme amerikaner-siloer til et bryghus - og med hjælp fra venner og familie lykkedes det i februar i år.

I dag, efter et travlt forår i ølbrygningens tegn, har Egholm Bryghus fire varianter at forhandle med - og flere i pipelinen.

- Vi regner med at udvide sortimentet snart, siger Anne Katrine Linneman Axelsen.

Serveres på Kronborg

Helt specifikt er der tale om en brown ale, som allerede kan smages inden jul, og til næste sommer er der også planer om en ny øl, denne gang en hvedeøl, eftersom der i år er dyrket hvede på markerne til Nørkærlund, hvor kornet til Egholm Bryghus' øl kommer fra.

Egholm Bryghus har fire varianter, som er en del af bryggeriets Østkyst-serie: En Kvan Pilsner, Strandengen Classic, Statsbroen Stout og deres Nørredybet IPA. Foto: Torben Hansen

- I år har vi dog haft travlt med at brygge alt det, Kasper skulle bruge på Kronborg, så vi har ikke haft tid til at eksperimentere en masse, understreger Anne Katrine Linneman Axelsen.

Som det er nu, er Kasper Kristensen fra Restaurant Kronborg nemlig den primære aftager af det øl, der kommer fra Egholm Bryghus, og da bryghuset først var klar til brug i februar, og Kronborg åbnede for sæsonen i april, var der travlt på Nørkærlund de følgende måneder.

- Vi bruger, ungefähr, seks uger på at lave 500 liter, fortæller Kasper Kristensen og tilføjer, at han til Kronborgs sæsonåbning i april altså havde bestilt 10.000 liter.

Vil gerne have folk forbi

Selvom det lige nu primært er Kasper Kristensen, der fysisk forhandler det øl, Egholm Bryghus brygger, kan andre end Kronborgs gæster også nyde godt af de mørke- og lysebrune dråber. Eksempelvis gennem bryghusets webshop, hvor man har kunnet købe folkeaktier i Egholm Bryghus.

Sidstnævnte blev udsolgt på bare 14 dage tilbage i vinteren 2021, og så var finansieringen af selve ombygningen af siloen samt indkøb af brygge-apparater sådan set i hus.

Egentlig skulle Egholm Bryghus have været i gang med at brygge allerede i september 2021, men på grund af forsinkelser i leveringen af bryggeudstyret blev det udskudt til februar 2022. Foto: Torben Hansen

Trods den store opbakning går Kasper Kristensen, Anne Katrine og Ove Linneman Axelsen og Ronni Algaret dog stille og roligt til værks med at få Egholm Bryghus til at vokse i sortiment så vel som i størrelse.

- Først har vi jo lige skulle finde ud af, om vi overhovedet kunne finde ud af at brygge øl, siger Anne Katrine Linneman Axelsen og smiler.

- Men vi håber, det bliver sådan, at folk også kan komme forbi hernede på selve bryghuset og smage øl.

Selvom Restaurant Kronborg har fået en del af forårets og sommerens bryg, er der masser af øl på Egholm Bryghus' lager - som du kan smage til Øllets Dag, lørdag 3. september. Foto: Torben Hansen

Og netop dét kan du allerede i dag, lørdag, 3. september klokken 11-16, til Øllets Dag, som er en tilbagevendende årlig begivenhed skabt af Danske Ølentusiaster tilbage i 2003.

Du kan læse mere om Øllets Dag på Egholm Bryghus' Facebook-begivenhed for arrangementet - og mere om Egholm Bryghus på egholmbryghus.dk.