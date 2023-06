En særlig kasse gav Vibeke en god ide: Hjemme drikker vi det til alt

VENDSYSSEL: Hun havde tidligere for vane at servere en fuldstændig tilfældig flaske til kransekagen nytårsaften. Hevet ned fra hylden i supermarkedet om eftermiddagen 31. december.

Det er hun stoppet med nu.

For et par år siden tog hendes fritidsliv nemlig en boblende drejning. En drejning, så hun nu har gjort sin passion og hobby til en lille sidegeschæft.

44-årige Vibeke Blach er født og opvokset i Hjørring, og her bor hun stadig. Hun er egentlig uddannet sygeplejerske, men arbejder til daglig som systemadministrator hos Hjørring Kommune.

Men ved siden af det, har hun nu åbnet "Champagnenovicen", for hun fandt ud af, at der manglede noget i Vendsyssel.

- Mit eget champagneeventyr startede tilbage i 2020, da covid-19 var på sit højeste. Jeg savnede, som så mange andre, noget at give mig til. Vi kunne ikke rejse eller spise ude, så der var nogle penge i lommen, der brændte lidt.

- Så prøvede jeg et online-abonnement, hvor der ankom en kasse med et par champagner hver måned. Pludselig var der én, der var helt speciel god, og så var jeg fanget, fortæller Vibeke Blach.

Indtil det tidspunkt var hendes erfaring med champagne yderst begrænset.

- På et tidspunkt fik jeg lyst til selv at købe en champagnesmagning, men det gik op for mig, at der simpelthen ikke var nogen nord for Limfjorden, som tilbød vinsmagninger kun med fokus på champagne. Foto: Kim Dahl Hansen

- Jeg tænkte det mest som noget surt stads, man nippede til omkring midnat nytårsaften sammen med kransekagen, hvorefter man forsøgte at stille sit halvfyldte glas fra sig - jeg brød mig simpelthen ikke særlig meget om det.

- Sådan tror jeg, at mange har det med champagne, men intet kunne være mere forkert. Da jeg begyndte at dykke mere ned i champagnen, åbnede der sig en helt ny verden, og min skepsis overfor champagne blev hurtigt, men sikkert, gjort til skamme, for champagne er fantastisk, siger Vibeke.

Ville se hvor magien skete

Den begejstring ville hun gerne dele med andre, men:

- Jeg ledte efter champagnesmagninger i Vendsyssel, men kunne ikke finde nogen, og så tænkte jeg, at det kunne jeg da selv prøve at arrangere.

Således kørte Vibeke Blach og kæresten ned og besøgte Champagne-distriktet i Frankrig for at blive klogere på de boblende dråber.

- Vi ville ned og se hvor magien skete, og måske selv finde noget champagne, som vi kunne lide. Vi oplevede kun gæstfrihed overalt hvor vi kom frem, og vi besøgte mange små vinhuse, smagte deres champagner, hørte deres historier og vi blev fyldt med fascination. Hvis jeg ikke var forelsket i champagne i forvejen - ja, så blev jeg det i hvert fald på denne tur, erindrer Vibeke.

Det ikke uden betydning, hvilke glas man vælger til sine champagner. Foto: Kim Dahl Hansen

Nu har hun så skudt proppen af til sit eget lille champagne-eventyr med base på hjemmeadressen.

- Min plan er at komme ud til folk i Vendsyssel og holde smagninger. For det er ikke noget, man kan køre hjem fra bagefter, siger hun med et lille grin, og supplerer:

- Men jeg har også et smagelokale med plads til 10 i Hjørring, som mest er henvendt til lokale, der kan gå hjem efter sådan en smagning, fortæller Vibeke Blach.

Som tillige lægger vægt på at fortælle, at hun hverken er sommelier eller connaisseur, men meget passioneret.

- Det er vigtigt for mig, at jeg fremstår ærlig og reel. Jeg udgiver mig ikke for noget, jeg ikke er. Det er ikke tiltænkt en etableret champagneklub, men er til dem, som tænker det kunne være spændende at vide lidt mere om champagne og få en grundlæggende viden, forklarer hun.

Et spørgsmål om smag

Sådan en champagneaften forløber ikke efter en fast formel, men nogle ting går igen.

- Folk ved ofte ikke helt, hvad de skal forvente, og så kan det godt komme til at virke en anelse formelt. Derfor er det vigtigt at få noget i glassene hurtigt, for det er vigtigt for mig at forsøge at skabe en atmosfære, hvor folk føler sig trygge og afslappede, så de kan nyde det. Efter et par glas begynder spørgsmålene at dukke op, og ved femte glas kan det være svært at få taletid. Jeg fortæller, hvad jeg selv synes, og så smager vi, smiler Vibeke.

Vibeke Blach tog til Frankrig for at besøge Champagne-distriktet. Privatfoto

Der dog altid fortæller om, hvad Grand Cru egentlig betyder, og fortæller også om de forskellige druer man laver champagne af; Chardonnay, Pinot Noir og Menuier.

- Man kan tale om champagne herfra og til evigheden, men i bund og grund er det jo et spørgsmål om smag. Jeg kommer med de champagner, jeg godt selv kan lide, og jeg gør det fordi jeg selv fik en stor aha-oplevelse. Så jeg vil gerne udvide folks horisonter, siger Vibeke Blach, og afslører med et glimt i øjet, at:

- Hjemme drikker vi champagne til alt - og det behøver ikke koste en bondegård at finde noget godt. Og jeg mener virkelig alt. Lige fra pizza på terrassen, frikadeller, pasta eller en dansk bøf med bløde løg.

Navnet "Champagnenovicen" er i øvrigt valgt med vendsysselsk ydmyghed.

- Jeg føler mig jo stadig lidt som en novice indenfor champagneverdenen, men jeg har en stor, grundlæggende viden, at øse ud af. Også da jeg gerne vil signalere, at selvom jeg ved meget om champagne, så ved jeg ikke alt.

- Jeg håber, at når folk tager hjem, så har de fået både en smagsoplevelse og en øjenåbner og måske selv vil give sig i kast med at udforske champagne, runder Vibeke Blach af.