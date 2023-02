Endnu en dom er faldet i sag om eksklusion af sejlklub

EGENSE:Først var der én. Nu er der to.

Antallet af tidligere ekskluderede medlemmer af Egense Sejlklub, der har genvundet deres medlemskab efter en retssag, er fordoblet.

Det sker, efter at Morten Brøndums eksklusion fra sejlklubben nu er dømt som ulovlig af Retten i Aalborg.

Eksklusionen kom 3. august 2020 efter en sag, hvor Egense Sejlklub satte overvågning op, uden at bestyrelsen havde fået det godkendt på en generalforsamling, ligesom der ikke var søgt tilladelse til at opsætte overvågningsudstyret.

Det mente en gruppe af medlemmerne ikke var i orden, og der opstod derefter en større konflikt i sejlklubben, hvor i alt syv medlemmer blev ekskluderet af den daværende bestyrelse.

Et af de medlemmer var Morten Brøndum, som altså nu er medlem igen.

Udover at Egense Sejlklub igen skal inkludere Morten Brøndum som medlem, er Egense Sejlklub også blevet dømt til at betale modpartens sagsomkostninger på 35.000 kroner, ligesom Morten Brøndum har fået knap 6000 kroner i erstatning.

Anden ekskludering kendt ulovlig

I september var Søren Møller Pedersen, et tidligere ekskluderet medlem af sejlklubben, i retten, hvor han som den første førte sag an.

Han havde lagt sag an mod Egense Sejlklub på samme præmisser som Morten Brøndum, og han vandt ligeledes.

Her blev sejlklubben også dømt for uberettiget at have ekskluderet Søren Møller Pedersen, og at han derfor skulle indlemmes som fuldbyrdet medlem igen.

Morten Brøndum har vundet retssagen mod Egense Sejlklub, og derfor er han igen medlem. Foto: Torben Hansen

Vil tilbage på tidligere vilkår

For Morten Brøndum bringer det glæde, at han igen kan være en del af Egense Sejlklub, som han har brugt mange gode timer i.

Han finder dog en detalje problematisk.

For i dommen fra Retten i Aalborg skrives der, at Morten Brøndum igen er medlem på samme vilkår, som var gældende på eksklusionstidspunktet 3. august 2020.

Men siden er priserne for kontingent i sejlklubben steget, og den merpris vil Morten Brøndum ikke betale.

Derfor er han ikke sikker på, at retssagen stopper her.

Beskyldninger i massevis

Sagen mellem de syv medlemmer, herunder Morten Brøndum og Søren Møller Pedersen, og Egense Sejlklub startede i 2020 med, at den daværende formand Jørn Baag Simonsen stoppede efter omkring 100 dage på posten.

Det stop skete som reaktion på nogle uoverensstemmelser mellem medlemmer og dele af bestyrelsen, som - med den daværende formands ord - resulterede i, at arbejdet som frivillig formand var en fuldtidsstilling.

Beskyldninger om alkohol- og narkomisbrug blandt en kreds af medlemmer, udelukkelse fra gæstehavne, ulovlig videoovervågning af havneområdet, overfald, trusler, ransagninger af et medlems båd for narkosalg, anmeldelser for socialt bedrageri, anklager om misbrug af betroede midler, censur og manglende medlemsdemokrati er blot nogle af ingredienserne i den sprængfarlig cocktail, som har været ved at sænke sejlklubben.

Beskyldninger frem og tilbage førte senere til eksklusion af Søren Møller Pedersen og seks andre medlemmer. Men der blev efterfølgende stillet spørgsmålstegn ved, om eksklusionerne var lovlige, da der i følge vedtægterne i Egense Sejlklub skal være to tredjedele, som stemmer for en eksklusion, før den er gældende.

I Retten i Aalborg kom det frem, at et af de fem medlemmer af bestyrelsen ikke stemte for eksklusionen, mens et andet ikke kunne huske, om han stemte for eller imod.

Støtten forsvandt

Aalborg Kommune valgte i december 2020 at gå ind i sagen, da kommunen var kritisk overfor den måde, eksklusionerne foregik på. I flere tilfælde blev de vedtaget uden det nødvendige flertal i bestyrelsen i forhold til vedtægterne, og der var fortsat ikke fremlagt referater fra bestyrelsesmøderne, hvor eksklusionerne blev vedtaget.

Summen af det hele gjorde stemningen på havnen i Egense koldere end de isvintre, vi aldrig har mere, og dønningerne fra balladen i sejlklubben er skyllet hele vejen gennem Langerak og ind til Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturforvaltning.

Her hører Folkeoplysningsudvalget i kommunen rent organisatorisk hjemme, og 9. december besluttede udvalget - på indstilling fra forvaltningen - at fratage Egense Sejlklub det årlige kommunale tilskud.

Keld Jensen, der er formand for Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune oplyste dengang, at det faste tilskud til klubben lå i størrelsesordenen 100.000 kroner, men at kommunen derudover havde støttet med større og mindre beløb til specifikke formål, for eksempel til nyt bolværk ved en af molerne.

- Vi stoppede udbetalingen af tilskud, da vi startede sagen - men der er ikke tale om, at der skal betales penge tilbage fra tidligere udbetalinger; det er ikke med tilbagevirkende kraft, siger Keld Jensen dengang til Nordjyske.

13. januar blev den beslutning slået i et brev til sejlklubben fra Mads Duedahl (V), der dengang var sundheds- og kulturrådmand i Aalborg Kommune.

Meldte sig ud af Dansk Sejlunion

Konflikten trækker tråde helt tilbage til 2017, da to medlemmer, Morten Brøndum og John Kyneb, også blev ekskluderet.

Det skete efter strid om overvågning af sejlklubbens områder, hvor de to tidligere medlemmer var uenige med bestyrelsen.

Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforenings Appeludvalg påbød Egense Sejlklub at trække eksklusionerne af de to medlemmer tilbage, men det gjorde klubben ikke. I stedet meldte den sig ud af Dansk Sejlunion.