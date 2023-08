Enorm interesse: Her åbner Chelsea endnu en fodboldskole i Nordjylland

Drømmer ungerne om at blive den næste Raheem Sterling eller Sam Kerr, så er den drøm nu kommet et skridt nærmere Nordjylland.

For den engelske fodboldklub Chelsea har nemlig valgt at åbne endnu en fodboldskole i det nordjyske denne efterårsferie.

Efter fodboldskolen i Saltum blev udsolgt på to dage, en ny rekord, har den kendte engelske klub været på udkig efter endnu et sted at afholde fodboldskole i området – og her er valget faldet på Vestbjerg IF.

- Jeg synes, det er megafedt, siger Michael Mark, der er formand for fodboldafdelingen i den nordjyske klub.

Fløjet ind fra London

Fodboldskolen løber over tre dage i efterårsferien, hvor Chelseas akademitrænere, der er fløjet ind fra London, skal vise, hvordan man træner ”the Chelsea way”.

Fodboldskolen er for drenge og piger i alderen 7 til 16 år, tilmeldingen er allerede åbnet, og der er plads til omkring 90 fodboldglade børn.

Derudover vil akademitrænerne også holde et oplæg for Vestbjerg Ifs egne trænere.

De største talenter på tværs af Chelseas skandinaviske fodboldskoler kan desuden være så heldige, at de bliver inviteret til London for at træne i nogle dage.

Kulmination på års arbejde

Vestbjerg Ifs fodboldafdeling har i det hele taget været i fremgang de seneste år, og kunne for nyligt også tage et helt nyt fodboldanlæg i brug.

Formanden forklarer, at klubben startede et visionsarbejde for lidt over to år siden, og siden har der været en fremgang på mellem 60 og 70 procent.

- Vi føler, at Chelsea har hørt om os og henvender sig til os nu, fordi vi har været tro mod det arbejde.

- Jeg tror også, at vores fremdrift er en anerkendelse af den retning, vi er i som klub. Så hører man om lille Vestbjerg, når man bevæger sig i fodboldkredse.

Fodboldskolen løber fra 17. til 19. oktober.