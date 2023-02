Er det en ulv? Mystiske spor nær skovbørnehave vækker lokal debat

BEDSTED:I Facebook-gruppen "Bedsted Thy" har et opslag, der blev delt onsdag eftermiddag, vakt livlig debat.

Her har Lotte Krogh delt et par billeder, som hun har taget i Rønhede Plantage syd for Bedsted.

Billederne viser et par mystiske dyrespor i skovbunden, og det har sat ild i kommentarsporet, hvor der gisnes om, hvorvidt det er en hund, der har været forbi, eller om det virkelig er en ulv, der er flyttet ind i den befærdede plantage.

"Nu ikke for at piske en ulve-stemning op i Rønhede Plantage, men måske interessant for andre at vide," indleder Lotte Krogh opslaget, hvor hun fortæller, at det var på en gåtur i området onsdag eftermiddag, hvor hun gjorde sit fund.

Det blev dog ikke kun ved sporene, for selvom det ikke lykkedes hende at fotografere i øjeblikket, så observerede Lotte Krogh også "et større dyr, der bestemt ikke var et rådyr/vildt - det var bredere og langsommere."

Hvilket dyr har mon afsat sporene her? Plastikkortet viser størrelsesforholdet på de mystiske fodspor. Foto: Lotte Krogh

Hun beskriver dyret som "grå-sort-brunt", og hun observerede det, mens det gik stille og snusede på en skovsti 100 meter fra hende.

"De andre to mennesker, jeg mødte/så i området havde ikke hunde med, der kunne ligne, så.. Nok sandsynligt, at det var en ulv", skriver hun videre, hvor hun også har klippet et foto af et ulvespor ind som sammenligning.

Rønhede Plantage strækker sig over 101 hektar, og her findes både naturlegeplads, bålplads og en indhegnet hundeskov. Og så har Børnehaven Skovtrolden også hjemme i plantagen, ikke langt fra det sted, hvor det uidentificerede dyr blev observeret.

I kommentarsporet er der flere, som mener, at der må være tale om en stor hund, men der er også andre brugere, der deler billeder af lignende dyrespor, som de selv har taget i samme område ved tidligere lejligheder.

Naturstyrelsen Thy oplyser, at de ikke har kendskab til, at der skulle være ulve i Thy i øjeblikket:

- Vi kan ikke udelukke det, men det er i hvert fald ikke noget, vi har nogen oplysninger om for nuværende, udtaler skovrider Ole Noe.

Nordjyske har været i kontakt med Lotte Krogh, der har givet lov til, at vi må viderebringe billederne og indholdet i opslaget. Hun har derudover ikke yderligere kommentarer.