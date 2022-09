Fauna laver landets bedste hotdog: Sådan kan du lave den selv

AALBORG:Vinder-hotdoggen fra weekendens Food Festival i Aarhus kom fra Restaurant Fauna, men den kommer aldrig på menukortet i restauranten, for så skulle den koste mindst 150 kroner. Men man kan være heldig at få den som natmad eller som del af et arrangement, lyder det.

Hemmeligheden bag en god hotdog er brødet og pølsen, mener køkkenchef Nichlas Thellufsen, der netop har vundet Hotdog DM 2022.

Ingredienser til opskriften på vinderhotdoggen. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Opskriften her er derfor mere retningslinjer for tilberedelsen, så man kan lave sin egen.

1. Brødet

Brødet er småt men har stor smag. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Men brødet er vigtigere, end man måske skulle tro - og brødet i Faunas hotdog er et såkaldt brioche-brød, som er bagt med rigtig meget fedtstof. I dette tilfælde er der brugt svinefedt i stedet for smør, og fedtet er kogt op med masser af løg, laurbærblade, peberkorn og nelliker.

Inden servering bliver brødet desuden penslet med dette fedtstof tilsat persille, vist nok så fedtprocenten kan holdes oppe.

2. Pølsen

Rævhede Naturprodukters pølser er noget af det bedste, man kan få. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Pølsen er lige så vigtig, for er der ikke smag nok, så bliver den overdøvet af fyldet. Her er brugt Faunas egen opskrift, som så er produceret hos Rævhede Naturprodukter. Pølsen er lavet af et ægte nordjysk vildsvin med ramsløg og lidt chili.

Når pølsen er næsten stegt, glaceres den færdig med en anden og meget vigtig ingrediens. I dette tilfælde en sur-sød sauce, som er smagt til med løg, æbler, laurbær, nelliker, peberkorn, timian og en masse varme krydderier og tilført syltede solbær fra sidste år, men man kan godt bruge andre bær. Det er en sursød barbecue-fornemmelse, man skal have. Gerne kogt ned, så den klistrer til pølserne nede i panden.

Sur-sød solbærbarbecucesauce danner hotdoggens sure og søde element med lidt røg. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Til anretning lægges først en god tyk stribe hjemmelavet mayo ned i det ridsede brød. Mayoen er også er tilsmagt med svinefedt og masser af krydderier. Derefter bbq-saucen, og til sidst lander pølsen ovenpå og får tilsat hakkede forårsløg og friterede skalotteløg.

Velbekomme!