Festen har kostet millioner, og folk strømmer ind: - Vi har ikke set noget lignende siden 90'erne

LØKKEN:Vi er i Vendsyssel, hvor én af de almindelige floskler er, at vi er forsigtige med at vise vores følelser.

Men lad os nu bare glemme det forslidte udtryk for en tid:

For hold nu kæft mand!

Masser af fed stemning. Foto: Bo Lehm

På årets store koncertdag 8. juli i Løkken valgte sommeren at vende tilbage med højeste solfaktor.

Og når samtidig arrangøren - idrætsforeningen GVL - har valgt at hive den helt store pengepung op fra lommen og gribe fat i nogle af tidens tunge og populære musikere, er succesen og begejstringen til at få øje på.

Talsmand for Løkken-koncerten, Kim Bach, havde da også meget svært ved at få armene ned, da Nordjyske fangede ham lørdag eftermiddag:

- Vi sælger stadig billetter, og jeg forventer, at der kommer over 10.000 mennesker. Så vi går alle rundt - også musikerne - og er super glade, siger Kim Bach.

Ude af Kontrol gav den alt. Og lidt ekstra. Foto: Bo Lehm

For at slå det tal skal man helt tilbage til en koncert 1990'erne, hvor Løkken om sommeren var en stor festby og blev betegnet som Danmarks Ibiza med masser unge turister.

Forsalget i år er også en præstation i sig selv med 9000 billetter.

Lige i skabet

Sanne Salomonsen, Ude af Kontrol, Andreas Odbjerg, D-A-D og The Minds of 99 er lørdagens underholdning, og dén sammensætning sidder åbenbart lige i skabet.

Det er svært at få Kim Bach til at tale om økonomi, men årets omkostninger ligger over fire millioner kroner. Og han vil gerne erkende, at den 37. Løkken-koncert har været cirka 35 procent dyrere at arrangere end koncerten sidste år.

Vejret kunne vel egentlig ikke være bedre... Foto: Bo Lehm

Hverken The Minds Of 99, D-A-D eller Andreas Odbjerg er billige kunstnere og læg dertil, at GVL i år har lejet to storskærme og tre operatører, som under koncerten sørger for levende billeder.

De ekstra udgifter har dog medført, at billetprisen er steget i år, hvilket jo så ikke har fået publikum til at holde sig væk.

En frihed

Gennem mange år har arrangøren haft overskud fra koncerterne, hvilket giver selvtillid.

Foreningen i Løkken er med andre ord godt polstret økonomisk. Og det giver frihed og råderum, når den helt store satsning skal erobres.

Årets topnavn er The Minds of 99 - og det er jo ikke så ringe... Foto: Bo Lehm

Overskuddet fra Løkken Koncerten plejer at ligge på den pæne side af en million kroner, hvilket idrætsforeningen sagtens kan bruge i det daglige arbejde.

Medlemmernes kontingent ligger for eksempel en del under det, som andre klubber betaler, ligesom klubhuset også fremstår up to date.

Koncerten i Løkken vender tilbage næste år, og selv om Kim Bach begynder i rigtig god tid med hensyn til at booke bands, kan han endnu ikke sige hvilke navne, der kommer på plakaten i 2024.

Løkken koncert