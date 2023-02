Foodtruck blæste omkuld: Nu vælter kærligheden ind

SUNDBY THY: Fredag var gode råd dyre for Hannan Cherrou.

Først på formiddagen havde hun spændt sin foodtruck "Hannouni" bag bilen og var kørt fra Sundby Thy mod Struer, hvor hun skulle levere mad til et arrangement om eftermiddagen. Men selvom der ifølge meldingerne var flere timer til, at stormen Otto skulle gå i land, så betød den kraftige vind på Oddesundvej desværre, at foodtrucken blæste omkuld.

Hannan Cherrou valgte at dele et par billeder på Hannounis facebookside, hvor hun forklarede situationen. Og siden er de venlige kommentarer og gode ønsker kommet væltende ind fra nær og fjern i en veritabel lovestorm, fortæller hun:

- Jeg har fået beskeder som: "Du skal bare ringe, vi er der for dig" og "Du skal ikke være ked af det, vi bygger en ny vogn". Og det, at de siger "vi", det viser mig, at de også føler sig som en del af det her, og det betyder så meget for mig, siger Hannan Cherrou.

Hannouni har 2500 følgere på Facebook, hvor Hannan Cherrou deler stort og småt om foodtrucken og hendes ture rundt i regionen. Det har skabt et stærkt fællesskab, og det mærker hun særligt stærkt i disse dage.

- Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Noget af det fedeste ved vognen er det fællesskab, og jeg føler, vognen er blevet et symbol på sammenhold, stærke venskaber og familiebånd. Der er rigtig mange mennesker, der har lagt arbejde i det her, og derfor har jeg heller aldrig følt, at det bare var et arbejde. Det er noget, vi har sammen, både gode og svære stunder. Og vi har stået sammen, siger hun.

Her et par dage efter kan hun konkludere, at vognen ikke står til at redde.

- Men jeg har så mange mennesker, der står bag mig og siger: "Du siger bare til, så er vi klar". Så jeg regner med, at jeg lige skal finde ud af, hvad vi har af muligheder, og så tager vi hinanden i hånden og får skabt en ny Hannouni-vogn, siger Hannan Cherrou.

Der har også været enkelte kritiske røster, der i ublide vendinger har kritiseret hende for beslutningen om at køre ud.

- Det har da skåret lidt i hjertet, og jeg kan godt forstå det, hvis man ser det udefra. Men dem, der kender os, ved, at vi vil gøre alt for at gennemføre en begivenhed, når vi har lovet det. Når jeg kører ud til et arrangement, tager jeg det på mig, som var det mit eget, siger hun og tilføjer:

- Til gengæld var jeg næsten rørt til tårer, fordi jeg kan se, hvor mange der har været inde og forsvare os, og har beskrevet Hannouni-vognen så smukt. Også mennesker, jeg ikke rigtig kender eller har snakket så meget med, men alligevel ved de, hvad vi står for.

Hun vil så vidt muligt forsøge at undgå, at vognens uheldige skæbne skal få indflydelse på de mange arrangementer, hun allerede har forpligtet sig til.