Fuld fart på sanserne: Camilla åbner showroom med hjælpemidler til børn

RAVNSHØJ:Camilla Mellergaard Olsen, ejer af webshoppen Vicca.dk, åbner snart et showroom ved sit hjem i Ravnshøj.

Her vil man kunne se og opleve de produkter og hjælpemidler, som forhandles i webshoppen. Sortimentet favner alt fra tyngdetæpper, fidgets og bidesmykker, til sanse- og vægtbamser, fingerdukker og forskellige spil, der udvikler motorik.

Produkterne er lavet med med henblik på børn, der har indlærings- eller sansemotoriske vanskeligheder, eller ligefrem lider af stress, angst eller andre psykiske lidelser.

Her sidder Camilla Mellergaard Olsen i sit nye showroom, overdynget med et udvalg af tyngdebamser, herunder den populære Axolotl. Foto: Bente Poder

Den type produkter, som forhandles på Vicca.dk, er faktisk særdeles efterspurgte.

Det kan have at gøre med, at antallet af børn og unge, der har psykiske problemer eller på andre måder mistrives, er steget de seneste år.

Selvom det umiddelbart kan lyde som et snævert marked at komme ind på, så var Camilla ikke i tvivl om, at det var den vej, hun ville gå:

- Jeg vidste, da jeg skulle videre fra mit gamle job, at jeg gerne ville bruge mine kompetencer som fysioterapeut til at lave noget til børn, der gavner deres sanser og udvikling, motorisk såvel som kognitivt, fortæller Camilla Mellergaard Olsen, som også har arbejdet som privat børnepasser.

Stresset hverdag blev for meget

Camilla er uddannet fysioterapeut og har arbejdet i det offentlige førhen. Hun oplevede dog, at hun ikke kunne give borgerene den indsats, som hun gerne ville i sit forhenværende job.

Camilla Mellergaard Olsen i færd med at demonstrere et motorisk spil i sit nye showroom. Foto: Bente Poder

Til sidst kunne hun ikke stå inde for sit arbejde, hverken menneskeligt eller fagligt, og besluttede sig i stedet for at følge sin drøm og hjælpe folk på sine egne præmisser.

- Jeg havde behov for mere fleksibilitet i mit arbejde. Jeg kunne ikke leve med ikke at kunne give borgerne den tid og hjælp, de havde behov for. Jeg blev simpelthen syg af det, fortæller Camilla Mellergaard Olsen.

Vejen til Vicca

Webshoppen dumpede faktisk lidt uforvarende ned i skødet på Camilla en dag, hvor hun sad og kiggede på Facebook.

Her faldt hun over et opslag, hvor en kvinde spurgte om hjælp til at prissætte en webshop, som hun gerne ville sælge; og til Camillas store forundring og begejstring viste det sig at være lige netop den type webshop, som hun gerne ville eje.

Bidesmykker i forskellige udgaver, som efter Camilla Mellergaard Olsens udsagn er meget populære. Foto: Bente Poder

"The shit" på TikTok

Produktkataloget i webshoppen kan ved første øjekast virke en smule overvældende for en lægmand.

Derfor tilbyder Camilla også personlig rådgivning i kraft af sine kompetencer som fysioterapeut til at hjælpe forældre med at finde ud af, hvad netop deres barn har brug for.

Blandt de mest populære produkter fremhæver Camilla blandt andet bidesmykkerne og vægtbamserne ved navn Axsolotl, som efter Camillas eget udsagn er “the shit på TikTok i øjeblikket”.

Tid til kunderne

Idéen med at lave et showroom er, at forældre kan komme, eventuelt med deres barn, og se og prøve produkterne i rolige omgivelser.

Det kan være særligt nødvendigt, når det netop handler om hjælpemidler til børn, der i forskellig udstrækning har det svært.

I Camillas nye showroom er der åbent efter aftale, hvilket vil sige, at der kun er én kunde af gangen.

På den måde har Camilla plads til at give fyldestgørende personlig rådgivning, samtidig med at barnet/familien er skånet for, hvad der kan være en stressende og indtrykstung tur i en almindelig legetøjs- eller børneforretning.

Farverige sanseflasker. Foto: Bente Poder

Indkøb med omtanke

Camilla er eksklusiv forhandler i Danmark af en række af produkterne i sin webshop, herunder sanseflaskerne af mærket Petit Boum og vægtbamserne af mærket Axsolotl and Friends, og efterspørgslen er stor.

Camilla forhandler både danske og udenlandske produkter, og hun forsøger bevidst at have forskellige prisklasser i sortimentet, så alle kan have råd til at købe hjælpemidler til deres børn, også dem, der har et begrænset budget.