Fungerer julemad på McDonald’s? Én ting fra menukortet får dig helt sikkert i julestemning

NORDJYLLAND:Efter et års ørkenvandring er vi langt om længe fremme. December er kommet, julen er over os – og det betyder, vi nu skal mæske os i julekalendere, gaver, hygge og ikke mindst lækker julemad.

Og i køkkenet hos Den Gyldne Måge har de fundet frem til det, de tror, vi alle gik og manglede af julemad; Frappé Brunkage og Sundae Deluxe Is à l'amande.

Mens Frappéen med brunkagesmag er ny på menukortet, er is à l’amanden vel det, man kunne kalde en relanceret, nymoderne klassiker hos McDonald’s. Med andre ord; de har haft den før – og tilsyneladende med så stor succes, den skal tilbage på kortet.

Men bare fordi McDonald’s synes, noget skal minde om julen, er det jo ikke ensbetydende med, det også er tilfældet, når man rent faktisk spiser det. Det har vi derfor sat os for at teste – fungerer julemaden på McDonald’s?

Sommerdessert i juleudgave

Is à l'amande smager præcis som du forventer – dejlig frisk. Spørgsmålet er bare, om det er en dessert, der egner sig december-måned. Foto: Thomas Lee Christensen

Soft ice er ikke nødvendigvis det, de fleste tænker, der skal hygges med på en kold, mørk vinteraften, hvor der er skruet ned på termostaten for at spare på varmen. Men der er tilsyneladende nok, der tænker det, til at McDonald’s har haft lyst til at hive desserten tilbage på menukortet.

Isen består af … ja … is – tilsat kirsebærsauce, mandelsplitter og flødeskum – og det hele er så stor en omgang, at det knap nok kan være i det dertil indrettede bæger. Det er umuligt at styre – og det fungerer slet ikke, hvis du sidder i en bil.

Men is smager jo altid godt – og det gør det også nu - men man kommer ikke i julestemning. Bær-sovsen kunne lige så vel være blevet brugt om sommeren – hvor den her dessert på en eller anden mærkelig måde, næsten ville fungere bedre.

Det er en fin oplevelse – det er bare ikke en juleoplevelse.

Flydende brunkage

Frappéen er de facto en stor milkshake med brunkagesmag – men der et måske heller ikke så tosset en idé, som det måske lyder. Foto: Thomas Lee Christensen

En frappé er almindeligvis en form for kaffe blended med is og sirup. Men hos McDonald’s har de fjernet kaffen og blender i stedet isterninger med milkshake-mix og brunkage-sirup – eller Gingerbread-sirup, som de ville kalde det i resten af verden.

Men selvom der ikke er noget kaffe, skal du nok få et skud energi alligevel. Det kommer bare fra sukker - for det er en virkelig sød omgang.

Men selvom frappéen er vældig, vældig sød, er smagen af brunkage lige så intens som at stå allerforrest til en rockkoncert. Wow. Du er ikke i tvivl om, hvad det her skal smage af.

Forestil dig en stang brunkagedej, der har fået en tur i blenderen med isterninger og lidt mælk. Kan du lide brunkage, vil du elsker det her – men smagen er også så intens, at det kan være svært at komme gennem en hel, stor frappé. Men julestemning – dét får man.

Skal det prøves?

Vil du i julehumør, kan du altså snildt overveje en tur på Mac’en – men du kan fint nøjes med at bestille frapéen, som er det nærmeste, du reelt kommer på fastfood julestemning.

Men når McDonald’s i deres produktudvikling er nået frem til, at det, vi gik og manglede, var en soft ice med mandler og kirsebær sauce eller en krydret frappé, kunne man savne lidt mere kreativitet i udviklingen – at de prøvede noget ud over det sædvanlige.

Et forslag kunne være ande-nuggets med andesovs-dip eller lignende. Nu er tippet i hvert fald givet videre.