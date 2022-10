Göcek er en skjult perle, hvor pulsen kommer helt ned

TYRKIET:Med et indbyggertal på omkring 4.500 hører Göcek ikke til blandt de største turistdestinationer, men søger man et fredeligt alternativ, er den lille tyrkiske kystby oplagt. Byen er i dag et af de mest populære steder for sejlads, hvilket de mange marinaer vidner om. Byen har i alt fem af slagsen, og en stor del af det lokale erhvervsliv lukrerer på den voksende yachtturisme, som har skabt beskæftigelse på det lokale værft, hos detailhandel, overnatningssteder og restauranter. Trods den stigende popularitet går livet sin vante gang – i bybilledet ses en flok tyrkiske mænd, der spiller backgammon, mens andre er i færd med at tørre chilier, mens en kop tyrkisk te nydes i skyggen af et træ. Hvert år tiltrækker Göcek turister i tusindvis. Hovedparten kommer sejlende til byen eller kombinerer en sejlads i den tyrkiske skærgård med ophold i et feriehus. Vores selskab på fem personer har valgt sidstnævnte og indleder derfor ferien med en tredages sejlads i den tyrkiske skærgård.

Fra båden blev havet både ovenover og nedenunder vandoverfladen udforsket. Foto: Lone Hejlskov

Frihed til søs

Vi stiger ombord på ”Miss Ades” - et lille træskib med tre kahytter. Her bliver vi budt velkommen af en kaptajn og to skibsdrenge, som ikke blot manøvrerer båden på tryggeste vis, men også formår at servere lækker tyrkisk mad. På vores tur kaster vi anker i adskillige bugter og hopper i vandet for enten at nyde det lune middelhavsvand eller udforske livet under havoverfladen.

Kleopatras bad er ruiner, der stammer fra Romertiden, og stedet er i dag et yndet udflugtsmål. Foto: Lone Hejlskov

Vi ser blandt andet ”Kleopatras bad”, der er ruinerne af et romersk bad. Det er et yderst populært udflugtsmål, hvilket de mange skibe, der har kastet anker i bugten, vidner om. Ifølge myten badede dronning Kleopatra i det klare vand, og det var en af grundene til hendes skønhed. Fra havet har vi frit syn til smukke grønklædte øer og bjerget Babadağ, som med en højde på næsten 2000 meter er et yndet sted for paraglidere.

Menuen bød blandt andet på grillede fisk. Foto: Lone Hejlskov

Der er noget ganske unikt ved at sove i det fri – og selv om temperaturen om natten kommer ned på omkring 15-16 grader, beslutter vi os for at tilbringe nætterne på dækket, og det føles nærmest meditativt at gå til ro og vågne til lyden af klukkende bølger.

Fast grund under fødderne igen

Efter de tre dage er vi mætte af indtryk fra vandet, og vi glæder os til at få mere plads og komme på landjorden igen. I Göcek finder man overnatningsmuligheder til enhver pengepung. Lige fra lejligheder og feriehuse i forskellige prisklasser til det meget eksklusive Club Privé By Rixos Gocek med egen marina og privat badestrand.

Vi har gennem Vila Safiy lejet en bolig i Portville, som nærmest kan betegnes som en by i byen. Komplekset består af 130 huse, og 79 af disse har adgang fra havet, mens de resterende 51 er beliggende ud til en pool, formet som en kanal.

Portville består af 130 villaer, som er opført på 46.00 kvadratmeter jord. Fra hver villa er der adgang til pool eller til havet via kanaler. Projektet er designet af det amerikanske firma WATG. Foto: Lone Hejlskov

Drømmer man om ugeneret beliggenhed, er det ikke her, man skal bo. Til gengæld er der en række services forbundet med at bo i Portville, herunder daglig rengøring, gratis leje af cykler, ligesom der også er gratis transport i golfvogne til marinaen og byens eneste strand - Blue Point Beach.

Det er forholdsvis dyrt at slikke solskin på den private strand, Blue Point Beach. Ved stranden er der to restauranter og en strandbar. Foto: Lone Hejlskov

Stranden, der er kunstigt anlagt med det fineste hvide Sahara-sand, er ejet af D-Resort, som også driver restauranten Q-Lounge, der ligger på en bjergside ved stranden. Er man gæst på Portville, er der en rabat på 75 procent på indgangsbilletten til stranden, som inkluderer strandseng og håndklæde. Stranden er 100 procent ren, og personligt glæder jeg mig over, at der ikke er cigaretskod og andet affald i sandet. Det er dog en strand, vi nøjes med blot at benytte en enkelt dag, da det, trods rabatten, koster godt 120 danske kroner pr. person at være der. Der er flere offentlige strande i nærheden, men det kræver en bus eller taxa for at komme hen til dem.

Sandet på den 250 meter lange Blue Point Beach er hentet fra Sahara. Foto: Lone Hejlskov

De firbenede er menneskets bedste venner

Som dyreelsker er det en glæde at erfare, at der i Göcek er hjerterum til hunde og katte. På vores daglige morgengåtur får vi følgeskab af først tre hunde og så yderligere to. De har alle halsbånd på og virker venlige. Vi drister os til at klappe dem, inden vi fortsætter turen langs Göceks smukke havnefront. Hundene såvel som kattene er en del af bybilledet og ser hverken udmagrede eller syge ud. En af de lokale fortæller os, at de bliver fodret af byens erhvervsdrivende, og når sæsonen slutter, bliver de bragt til et ”dyrepensionat” i nærheden, hvor der bliver taget hånd om de firbenede, indtil en ny sæson banker på.

Der hersker et meget frit katte- og hundeliv i Göcek. Dyrene løber glade rundt i bybilledet og deltager også gerne, når man indtager sin mad på en udendørsrestaurant. Foto: Lone Hejslkov

De firbenede er et hyggeligt islæt, men desværre er et af kendetegnene for Göcek, at renholdelsen af gader og arealer langt fra er på højde med danske standarder. Cigaretskod og affald bliver blot kastet, og det trækker ned på helhedsindtrykket af den ellers smukke by.

Markedet med det hele

Med flere end 300 solskinsdage er betingelserne for at dyrke frugter og grøntsager optimale. I udkanten af Göcek er der flere gange om ugen marked, hvor man for få penge kan forsyne sig med tomater, ost, oliven, granatæbler, auberginer, mandariner og meget, meget mere. Det var også muligt at gøre en god handel, hvis man var på udkig efter tøj, tasker, duge mv.

Granatæbler er en luksus i Danmark, men i Göcek hænger de langs vejene og ved cafeerne kan man købe friskpresset granatæblejuice. Foto: Lone Hejlskov

I forhold til danske priser er dagligvarer billige i Tyrkiet, og afhængig af hvilke restauranter man benytter, er prisen for at gå ud og spise også lavere end i Danmark. Eksempelvis betalte vi 1700 Tyrkiske Lira for fem personer på en lokal restaurant inklusive vin, øl og sodavand – det svarer til knap 700 kroner.

Drikkevarer er dog forholdsvis dyre i Tyrkiet. En halvliter lokal øl, Efes, koster i supermarkedet godt 11 kroner, mens importerede øl er langt dyrere.

I supermarkedet koster en flaske vin fra omkring 75 kroner og opefter.

Man må ikke snyde sig selv for at nyde Tyrkiets søde sager. På byens hovedstrøg finder vi ”Servet” og bliver på budt på himmerigsmundfulde i form af baklava, som er små kager med nøddefyld og andre kager med nødder, dadler, nougat og mandler. I butikken findes ligeledes et stort udvalg af tørrede frugter og velduftende krydderier.

Tyrkiske søde sager er et must at prøve, når man gæster landet. Hos Servet er der et bredt udvalg af søde sager, krydderier og tørrede frugter. Foto: Lone Hejlskov

Alskens krydderier frister i butikken. Foto: Lone Hejlskov

I køreafstand findes den mere travle Fethiye med knap 158.000 indbyggere. Byen ligger blot 27 kilometer fra Göcek og er også et besøg værd, særligt hvis man gerne vil opleve mere byliv og shoppe læder, guld og tæpper.

Er man til ren badeferie, er Göcek ikke det oplagte valg, da der ikke er adgang til offentlig strand. Til gengæld er der masser af muligheder for at leje overnatning med pooladgang, og søger man en rolig og hyggelig by med mulighed for vandaktiviteter, gode spisesteder og afslapning, kan en tur hertil bestemt anbefales.

