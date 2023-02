Test dig selv: Er du en haj til thyboernes dialekt?

Kan du forstå alt, de siger i Hurup eller Hjardemål? Eller står det lidt tåget for dig, når din onkel fra Thy siger, at du skal "strææb", eller at han "bløw wor" noget spændende her den anden dag?

Nu har du muligheden for at få afprøvet dine evner i thybomål i en quiz, som Nordjyske har lavet i samarbejde med Torben Arboe.

Han er redaktør, forsker i dialekter og udgav for nogle år siden en ordbog fra thybomål til rigsdansk - og den anden vej. Ordbogen hedder Thy-udtaleordbog, og det er altså ord derfra, du kan teste dig selv i.

"Strææb" betyder i øvrigt at skynde sig, og "bløw wor" betyder, at man fik øje på noget.