Glæde i havnebyen: Hanstholm Køkken fortsætter

FREDERIKSHAVN:Mandag kom det frem, at Hanstholm Køkken fortsætter i nyt regi.

Det vækker glæde hos Bo Mellergaard og hans kone Anne-Bodil Olsen, der er ejere og indehavere af butikken i Frederikshavn.

Det har hele tiden været planen, at butikken på Hjørringvej 10 skulle fortsætte med at sælge køkkener, men at det nu fortsat er Hanstholm Køkkener, der kan leveres, er kun et plus.

- Vi har vidst i lidt tid, at der var en ret stor interesse for at drive fabrikken videre. Det er også et stærkt brand, og vi tre franchise-tagere (der er også en i Aalborg og en i Svendborg, red.) blev af kurator spurgt, om vi ville med over, hvis fabrikken blev solgt. Det ville vi gerne, og vi er også en vigtigt brik i forhold til at have en afsætningskanal, siger Bo Mellergaard.

I bund og grund betyder det nye, er der ikke sker noget nyt i Frederikshavn alligevel.

- Nu fortsætter vi med at sælge Hanstholm Køkkener, som vi har gjort gennem 18 år. Vi var ellers ved at kigge på andre løsninger, men blev hurtigt kontaktet af kurator om, hvorvidt vi ville være med til at køre videre med Hanstholm Køkkener, og det ville vi gerne.

- Så vi kører videre, som folk kender det, og det har vi det godt med. Vi vil jo rigtig gerne Hanstholm Køkkener, da bredden deri er ret unik. Vi kan mikse på kryds og tværs og lave næsten alle løsninger på den ene eller anden måde. Det er jo en snedker-køkkenbutik, så vi er ikke bundet af standardmål, runder Bo Mellergaard af og fortæller, at navnet på butikken i Frederikshavn så naturligvis også fortsætter.

Det er to garvede erhvervsfolk, der har købt aktiviteterne ud af konkursboet.

En af køberne er en nordjysk kending i køkkenbranchen i form af Villy Jæger fra Aalborg.

Han ejer majoriteten af det nye Hanstholm Køkken gennem sin succesfulde inventarvirksomhed 2LP og indtræder som direktør i det nye selskab.

Den anden køber af Hanstholm Køkken er den Ikast-bosiddende Lars Gantzel Pedersen.

Han købte i 1997 det midtjyske spinderi Danspin, der siden har udviklet sig til en af verdens førende leverandører af uldgarner til dansk og international tæppeproduktion - og dermed en stor millionforretning.