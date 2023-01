Gustav sender dine gamle møbler til Asien: - De er vilde med alt det, vi skrotter

AALBORG:Når danskerne ikke gider se på den gamle lænestol, skænken, spisebordet eller andre møbler af ældre dato, får møblerne i mange tilfælde nyt liv i Asien og Østeuropa.

Genbrugsforhandler Gustav Theilmann, indehaver af Antiquis Aalborg, sælger nordjydernes aflagte møbler til udlandet i stort tal.

Bag porten til et tidligere snedkerværksted i Aalborgs vestby har Gustav et af sine lagerlokaler. Antiquis har ikke en fysisk butik, der handles udelukkende via Facebook og Instagram. Foto: Martél Andersen

Opkøberne findes primært i Ungarn og Taiwan, hvor indbyggerne bl.a. er vilde med at flade ud i danskernes gamle, magelige læderlænestole eller indrette sig med klassiske møbler fra 70'erne og 80'erne.

- De møblerer deres hjem med borde, reoler og kommoder i palisander, teak og andre mørke træsorter, som danskerne har kasseret, fortæller Gustav Theilmann, der også sælger møbler til opkøbere i bl.a. Japan, Sydkorea og Australien.

En barnestol fra firmaet Magnus Olesen er på lager i Aalborg - voksenmøblerne af samme mærke er solgt i stort tal til Asien. Foto: Martél Andersen

- Jeg vil skyde på, at cirka halvdelen af min omsætning kommer fra varer, der sælges til udlandet, fortæller Gustav Theilmann.

Det er ikke udelukkende mørke træsorter, der afsættes i Asien. De senere år har der været stor interesse for de klassiske borde og stole designet af Rud Thygesen og Johnny Sørensen for Magnus Olesen.

Møblerne blev i 80'erne benyttet på kontorer, i skoler og institutioner og sås ofte i børnestørrelse i lægens venteværelse. Med årene røg de ud på genbrugsmarkedet.

Møblerne fra Magnus Olesen er eksporteret i stort tal til Asien, og herhjemme er man igen begyndt at få øjnene op for de klassiske 80-er møbler. Privatfoto

Virksomheden har for nylig relanceret serien i nye farver, men de brugte møbler er stadig yderst populære i udlandet, og efterspørgslen er stigende herhjemme.

I Taiwan er der også stor interesse for de gamle klassiske Siesta-læderlænestole, som Gustav Theilmann sælger til opkøberne for mellem 800 og 1500 kroner.

- Selvom der løber omkostninger på til fragt, kan det stadig betale sig for opkøberne at hente de danske møbler til den anden side af jorden - i Taiwan går lænestolene måske for 5-10.000 kroner, fortæller Gustav Theilmann.

Gustav Theilmann fotograferer sine varer på lageret i Aalborg og præsenterer dem på Antiquis' Facebook og Instagram-profiler. Varen blive solgt til dén, der først slår til - det kan være danskere fra alle dele af landet, eller udenlandske opkøbere. Her er et Wegner-sybord i fokus. Foto: Martél Andersen

Mens Taiwan har markeret sig som hovedleverandør af mikrochips til den elektronik, vi benytter os af, har vi altså også noget, som de efterspørger og er parate til at betale for.

Gustav Theilmanns faste opkøber i Taiwan har for nylig haft en 13 meter lang lastbil til at køre rundt i Danmark for at samle varer sammen fra diverse genbrugsforhandlere. Møblerne køres til enten Aarhus eller København og anbringes i containere, hvorefter de udskibes med kurs mod Asien.

Cirka hver anden måned sender Gustav Theilmann varer afsted til udlandet fra sine lagre i Aalborg eller Løgstør. Den seneste tid har interessen i Taiwan dog været dæmpet, som følge af den politiske uro. Privatfoto

I Ungarn er det især i hovedstaden Budapest, at der er et marked for danske møbler. I de tilfælde fragtes møblerne med lastbil ned gennem Europa, hvor også Polen aftager en del varer. Sommetider sender opkøberne fra Ungarn selv en varevogn forbi Antiquis' møbellagre i Nordjylland.

Lige nu står bl.a. fire Haugesen armstole på Antiquis lager i Aalborg og venter på at blive fragtet til Budapest.

Fire Haugesen armstole i kirsebærtræ, model “string-chair", blev i sidste uge solgt for 3900 kroner til en opkøber i Budapest, efter Gustav Theilmann havde præsenteret dem på sin Instagram-profil. Privatfoto

- De udenlandske opkøbere går efter alt det, der ikke kan sælges i Danmark, så de kan få det til en god pris, fortæller Gustav Theilmann.

De tidligere meget populære frisvingerstole i lakeret bøg med stålben og flettet sæde mistede danskerne interessen for, og de er gået i stort tal til Asien. Nu er der så småt ved at opstå en efterspørgsel på dem herhjemme igen.

Gustav Theilmann, Antiquis Aalborg, har efterhånden stor erfaring på genbrugsmarkedet og har etableret kontakt til faste aftagere i udlandet. Foto: Martél Andersen

- Det er den mekanisme, vi ofte ser, at efterspørgslen på en bestemt type møbel vender tilbage, når interessen har været en tur verden rundt, fortæller Gustav Theilmann.

Hvis der er tale om møbler, som han på forhånd ved ikke vil interesse danskerne, tager han i nogle tilfælde direkte kontakt til de udenlandske opkøbere.

De største handler

Blandt de dyreste varer, Gustav Theilmann har solgt ud af landet, er en palisanderskænk til 30.000 kroner, der har fået nyt liv i Polen, et Wegner sofasæt til 80.000 kroner og en Wegner-sofa til 60.000 kroner.

Der kan være langt imellem sådanne store handler. I perioder er der til gengæld lynhurtig omsætning på de knap så dyre ting i forretningen.

Gustav Theilmann benytter Ring Light-lamper, når han skal tage fotos af møbler til sin Instagram-profil. Her er han selv genstand for Nordjyske-fotografens søgelys, med en gammel knallert, som også er på lager. Foto: Martél Andersen

Gustav Theimanns "butik" er hans Instagram- og Facebookprofil, hvor han dagligt præsenterer nye varer, som han har købt af dødsboer, på Marketplace, af private eller hos andre forhandlere.

På Antiquis' Instagram-profilen lyder det ofte "desværre, er solgt", når kunder spørger til f.eks. små sideborde, skriveborde, fodskamler, spiseborde og reoler, typisk til under tusinde kroner.

Wegner-sybord med skuffe og kurv i flet venter lige nu på et nyt hjem. Foto: Martél Andersen

I den dyrere ende har Gustav Theilmann for nylig sat et Hans J. Wegner sybord i massiv egetræ til salg for 6000 kroner.

København rykker først

Mens danskerne gerne overlader palisandermøblerne til andre, går man herhjemme især efter møbler i de lysere træsorter som eg og fyr. Antiquis kunder er primært studerende og andre unge mellem 20 og 35 år, der er i færd med at stifte hjem.

Reolen i baggrunden er i fyrretræ, der igen er blevet populært blandt unge. Foto: Martél Andersen

En Thorvald Lissau reol i fyrretræ til 2200 kroner blev forleden solgt på under ti minutter til en kunde i Aarhus. Et godt eksempel på, at en bestemt type retro-møbler er ved at få comeback.

Come-back til møbler i fyrretræ

- Fyrretræsmøbler fra 70'erne er det hotteste blandt unge i København og til dels Aarhus, fortæller Gustav Theilmann.

Når gamle møbler vinder indpas på ny, rammer tendensen typisk først i de to byer.

- Der går nok et par år, før den trend for alvor rammer Nordjylland, sådan plejer udviklingen at være, lyder Gustav Theilmanns vurdering.