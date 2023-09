Heldig nordjyde har vundet milliongevinst i Eurojackpot: Har du tjekket din lottokupon?

Fredag aften ved trækningen i Eurojackpot blev Nordjylland en lottomillionær rigere.

Én heldig spiller fik fem rigtige, og det rækker til en tredjepræmie, som netop i fredags var ret mange penge værd: Hele 1.360.495 kroner.

Kuponen blev erhvervet på sandwichbaren Kvix i Thisted, som mandag var flot pyntet op til fejring af vinderen.

- Det er stort, at det sker her. Og at det er Eurojackpot, som omfatter hele Europa, hvor der er en kunde hos os, der har fem rigtige som den eneste i Danmark, det er vildt, siger Nanna Saugbjerg.

Hun fortæller, at det er anden gang, siden hun overtog Kvix i december 2021, at butikken kan bryste sig af at have solgt en vinderkupon, som har gjort en kunde til lottomillionær.

- Og det er faktisk de eneste to gange i Kvix' historie, at det er sket, siger Nanna Saugbjerg.

Er det fordi, du er særligt heldig, Nanna?

- Det må jeg jo være. Jeg synes nu ikke selv, jeg er særligt heldig, men det er dejligt at mine kunder er, siger hun og tilføjer:

- Når der er én, der vinder, så pynter vi op og gør opmærksom på det, fordi det kan få det til at rygtes, at Kvix må være et heldigt sted. Og det betyder forhåbentlig, at vi kan sælge endnu flere lottokuponer i fremtiden.

Danske Spil har endnu ikke hørt fra vinderen og opfordrer derfor til, at man tjekker sin kupon en ekstra gang, hvis man har spillet med.