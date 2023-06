Her kommer livreddertårnene op i Nordjylland - i år med hindbærsnitter

NORDJYLLAND: Fredag 23. juni er kystlivredderne tilbage på strandene i Nordjylland og klar til endnu en sæson, der forhåbentlig byder på mange gode badedage.

- I anledning af, at TrygFonden Kystlivredning i år kan fejre sit 25 års-jubilæum, byder livredderne på hindbærsnitter til de første badegæster på alle 35 strande og havnebade på åbningsdagen, skriver fonden.

- Livredderne har trænet hårdt hele foråret, og de glæder sig meget til at komme ud på strandene og møde badegæsterne. En vigtig del af livreddernes job er at forebygge, at ulykkerne sker, og hjælpe badegæsterne til at færdes sikkert i vandet. Så kom endelig forbi livreddertårnet til en snak, når du er på stranden, fortæller René Højer, projektchef i TrygFonden.

Lær børnene at svømme

Han opfordrer samtidig forældrene til at bruge sommeren til at gøre børnene trygge i vandet.

Hos livredderne kan man få inspiration til lege og øvelser, som hjælper børnene til at blive mere sikre i vandet og lærer dem, hvordan man redder sig selv og andre.

- Det er vigtigt, at børn lærer at svømme, fra de er små, så de kan begå sig sikkert i vand. Vi ved, at det kun er cirka halvdelen af befolkningen, der mener, at de er svømmeduelige og dermed kan svømme 200 meter i ét stræk.

- Samtidig har hver fjerde dansker været tæt på at drukne. Derfor gør vi meget i løbet af badesæsonen for at inspirere og vejlede forældrene til sjove og lærerige lege og øvelser i vandet, siger René Højer.

I Nordjylland er TrygFondens livreddere følgende steder: Nørre Vorupør Strand.

Blokhus Strand.

Løkken Strand.

Tornby Strand.

Tversted Strand.

Sønderstrand i Skagen.

Palmestranden i Frederikshavn. VIS MERE

I 2022 gennemførte TrygFonden Kystlivrednings livreddere 67.469 indsatser, hvoraf de 22 betegnes som aktioner, hvor personer var i livsfare.

Strand med livreddere

I år har TrygFonden Kystlivredning livreddertårne på 35 strande i hele landet, og skal man på stranden, opfordrer livredderne til, at man vælger en strand med livreddere.

- Alle kan blive overrasket i vandet, og farlige situationer kan opstå på et øjeblik. Derfor anbefaler vi, at man er yderst opmærksom på hinanden - særligt på børnene - og på hvordan vinden og vandet opfører sig, da selv små ændringer i vejret kan påvirke badeoplevelsen.

- Livredderne holder hele tiden øje med både badende, vand- og vejrforhold, så de kan guide badegæsterne til den mest trygge dag på stranden og træde til, hvis man får brug for hjælp. Så vælg meget gerne en strand med livreddere, når du og familien skal i vandet, siger Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.

Livredderne holder øje med badegæsterne hver dag klokken 10-18 frem til den 16. august.