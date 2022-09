Hittede med monsterburger - nu gør Casper noget helt nyt

AALBORG:Han er blevet blæst fuldstændig omkuld af interessen for sin nye foodtruck, hvor menukortet mest består af burgere - og hvor alt fra dressing til syltede rødløg og agurker er hjemmelavet.

Det handler om Casper Nielsen fra Aalborg. Af mange nok mest kendt som manden bag monsterburgeren, som han gjorde kendt vidt og bredt, da han ejede Ædedolken i Brønderslev.

Casper Nielsen lægger vægt på at lave tingene helt fra bunden - ofte i samarbejde med sin mor. Privatfoto

For nylig sagde han dog farvel til grillbaren - og goddag til sin nye foodtruck Den Muntre Gris, hvor du kan "forvente et godt solidt måltid, walk down memory lane med den danske klassiker, Cocio kakaomælk og masser af sovs, som vores mormor lavede det".

- Jeg brugte mange timer på Ædedolken, og til sidst havde jeg svært ved at holde til det. Så da der kom et godt tilbud slog jeg til og solgte, siger Casper Nielsen.

- Allerede mens jeg havde grillbaren, spurgte flere, om jeg også tog ud og solgte burgere. Det havde jeg ikke tid til dengang, men da muligheden så kom her i sommer, tog jeg chancen.

Han investerede i en madvogn - og er både glad og overrasket over interessen. Noget, der blandt andet kom til udtryk, da der for nylig var Tall Ships Races i Aalborg og Nørresundby - og Casper Nielsen med salget af flere end 800 burgere måttet melde udsolgt.

Værsgo' - et styk munter gris. Navnet har Casper Nielsen fundet på sammen med sin datter, Liva. Privatfoto

- Det går jo sindssygt godt, og jeg er vildt overrasket over, at efterspørgslen er så stor. Jeg har egentlig ikke nogen forklaring på hvorfor - andet end at folk kender mig og mine burgere fra mit tidligere arbejde og ved, at jeg lægger vægt på kvalitet og gode råvarer, siger han.

- Og så er det at lave burgere blevet min drivkraft, for jeg har fundet ud af, at jeg er god til det. Jeg bruger gerne meget tid på selv at lave det hele fra bunden - jeg har taget det bedste fra Ædedolken og lagt i vognen.

Indtil videre kører Den Muntre Gris kun ud i weekenderne til arrangementer som fødselsdage og firmafester. Planen er, at den senere i år - gerne fra slutningen af september - også skal parkere uden for butikker i blandt andet Aalborg. Det præcise tidspunkt afhænger af, hvad Casper Nielsen kan nå, for det går rigtig stærkt i øjeblikket.

Planen er, at du også snart kan finde foodtrucken med grillmaden foran forskellige butikker i bybilledet - og ikke kun som nu, hvor den primært er booket til private arrangementer. Privatfoto

- Efter en uge var alle weekender booket flere måneder frem i tid, og vi har så travlt, at jeg allerede har været nødt til at leje en madtrailer, så vi kan være to steder på samme tid, siger Casper Nielsen, der sideløbende med madvognen også passer sit job hos Nordjysk service- og teltudlejning.

- I begyndelsen lavede min mor og jeg alt forarbejdet - syltede, rørte dressinger osv. hjemme i hendes køkken, men der kan vi ikke følge med mere. Så jeg har lejet et køkken i Storvorde, hvor vi har mere plads og kan lave større portioner på én gang.

Og nu vi er ved det med store portioner, må vi hellere lige vende tilbage til monsterburgeren - og ja, den kan du også bestille hos Den Muntre Gris.

- Det er jo den, jeg er mest kendt for.

Casper Nielsen er til stede i nuet, og han tager en dag ad gangen.

- Lige nu er det fint, som det er. Jeg har også travl i teltudlejningen. Men på sigt kan det da godt være, at jeg vil bruge endnu mere tid på foodtrucks.

Og navnet på denne - det skal hans fireårige datter have credit for.

- Jeg spurgte Liva, hvad vognen skulle hedde. Hun sagde først Den Glade Gris, men det navn er taget. Så blev vi enige om Den Muntre Gris i stedet.

Du finder mere info om blandt andet bestilling på Den Muntre Gris' hjemmeside.