Horsedoc Århus udvider med et nyt hestehospital i Sindal

SINDAL:Horsedoc Hestehospital Århus etablerer et nyt hestehospital på Eskjær Hovedgård i Sindal, nærmere bestemt i den 600 kvadratmeter store østvendte fløj, i samarbejde med Dyrlægerne i Lendum.

Mange interesserede var mødt op for at møde dyrlægerne på det nye hestehospital og få en rundvisning. Havde man sin hest med, kunne man få den vaccineret gratis. Foto: Claus Søndberg

I den anledning var der åbent hus lørdag 3. september, hvor fremmødte hesteentusiaster kunne få en rundvisning i de lokaler, hvor hestehospitalets faciliteter skal etableres, møde dyrlægerne, der skal drive den nye praksis, og som en ekstra gulerod kunne man tage sin hest med og få den vaccineret, ganske gratis.

Selvom det første spadestik til faciliteterne først blev taget lørdag, så har hestedyrlægerne fra Lendum siden 15. august bemandet det nye hospital til de mere simple procedurer, f.eks. tandpleje. Når faciliteterne er færdige, vil de kunne ordne også de mest ressourcekrævende procedurer, herunder kolikoperationer.

Hestedyrlægerne fra Lendum har bemandet den nye praksis i Sindal siden 15. august, selvom de færdige faciliteter stadig er undervejs. Foto: Claus Søndberg

Den nye praksis i Sindal betyder, at Dyrlægerne i Lendum overgår til den nye nordjyske hestepraksis, Horsedoc Hestehospital & Tandklinik (Vendsyssel), mens deres smådyrepraksis fortsætter som tidligere.

Behovet for et hestehospital i det nordjyske er til at få øje på; selvom der ligger flere klinikker og udkørende praksisser i blandt andre Aars, Frederikshavn og Rebild, så har det nærmeste deciderede hestehospital indtil nu været i Aalborg, og det på trods af, at Nordjylland er regionen med næstflest heste i landet, kun overgået af Region Midtjylland.

Horsedoc Hestehospital fortsætter i øvrigt praksissen i Sabro ved Århus.