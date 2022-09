Humor, kærlighed - og en virkelig sød håndværker

TEATER

"Afbrudt samliv"

At blive løbende forladt af den, man har elsket et helt liv, er skræmmende og sørgeligt. Når den elskede samtidig, i de tåger, hjernen opløses i når styresystemet svigter, hele tiden bevæger sig i højst uventede retninger, bliver det sørgmuntre liv med demens et evigt afbrudt samliv.

Vendsyssel Teater og Teater V's fælles opsætning af stykket, der er Henriette Katrine Lunds debut som dramatiker, er yderst vellykket. Stykket, der hele tiden balancerer på en knivsæg med humor på den ene side og tragedie på den anden, er udtryk for en ny og unik form for samarbejde mellem det etablerede teater, unge skrivetalenter og publikum.

Det vandt tidligere på året dansk teaters konkurrence for nye dramatikere, samt publikumsprisen.

Og har du selv en dramatiker på lager, er det med at komme ud af starthullerne, for næste deadline er september 2023.

Men tilbage til det stykke, der ud over et godt manuskript også har solide præstationer i de tre roller. Lisbeth Gajhede og Jørgen Bing er ægteparret, der kun glimtvis kan holde fast i normaliteten, efter at hustruen er blevet dement. Nu bruger hun det meste af sin tid i dyb fascination og efterligning af pornofilm. Christopher Læssø er en meget sød og rar, omend noget mystificeret håndværker, der af og til kommer i parrets hjem for at reparere en vandhane.

I en enkel scenografi med få virkemidler og bagtæpper med videoer, der illustrerer den forvirrende og sørgelige udvikling mod afgrunden, lykkes det at fastholde publikum mellem sorg og latter - noget, som de fleste, der har været i berøring med demenssygdomme, kan genkende.

For det går ikke uden kærlighed og empati - men det går heller ikke uden humor.

Når korttidshukommelsen hos den syge er kortere end et nys, er det som pårørende svært at vide, hvordan man skal tackle hverdagens absurditet.

Skal man gå med på den syges forestillinger, eller skal man stritte imod og forsøge at fastholde et skær af normalitet?

Det, der tager sig ud som noget abnormt for omgivelserne, er normalt for den syge og det, der siges og gøres, giver fuldkommen mening for ham eller hende, selvom det for omgivelserne er fuldstændig hat og briller.

Kærlighedens stærke arm er ikke altid nok, og ind imellem slipper kontrollen naturligt nok op og frustrationen får frit spil. Så føler man selvfølgelig skyld over ikke at kunne bære over med det, ens kone eller mand ikke kan gøre for.

Henriette Katrine Lunds manuskript bygger på hendes egne oplevelser med demens tæt inde på livet, og hun rammer den lige i r….

Præcist og syleskarpt, sørgeligt og kærligt.

Det kan godt være, at vi ikke har været i nøjagtigt samme situation som ægteparret på scenen, men de følelser, der fremkaldes, er ens. Og måske rækker de følelser også ud over livet med demens til andre af livets forhold.