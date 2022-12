Hvor går man hen som voksen og finder venner? Nu tager Line sagen i egen hånd

NYKØBING:Line Lund bor i et parcelhuskvarter i Nykøbing sammen med sin kæreste og lille søn på halvandet år. Hun er tilflytter, kommer oprindeligt fra Thy, og har slået sig ned på øen fordi det er her, hendes kæreste kommer fra.

Som mange andre unge familier med små børn har de en travl hverdag, hvor fritiden hurtigt bliver booket, når job, familietid og praktiske gøremål skal gå op i en højere enhed.

Alligevel føler Line Lund, at hun mangler noget i sit liv:

- Som tilflytter til øen kunne jeg rigtig godt tænke mig en omgangskreds her lokalt. Men hvor går man hen, hvis man som voksen gerne vil have venner?

I gymnasiet eller folkeskolen er det ikke usædvanligt at danne venskaber på baggrund af, at man går i samme klasse eller måske dyrker sport i den samme klub - og selvom voksenvenskaber også kan gro ud af foreningslivet eller sågar et aftenskolekursus, så har Line Lund valgt at tage initiativet og skabe sin egen læsekreds.

- Jeg har altid nydt at læse. Da jeg gik i skole læste jeg alt, hvad biblioteket havde af ungdomskærlighedsbøger, og selvfølgelig Harry Potter-serien. Nu om dage er det mest lydbøger, som jeg kan høre, mens jeg laver andre ting, siger hun og tilføjer:

- Med en lydbog i ørerne går det meget nemmere med dagens gøremål, fordi det samtidig er et lille frirum, man får for sig selv.

I en travl hverdag er lydbogen at foretrække, men Line Lund finder også tid til at læse fysiske bøger. Foto: Bo Lehm

Line Lund er langt fra den eneste dansker, der nyder at bruge tid på en god bog. Den store online boghandel Saxo laver hvert år en læserundersøgelse, og sidste år fik de ikke mindre end 10.000 besvarelser - flere end nogensinde før.

Måske især coronapandemien gav danskerne lyst til at læse, men undersøgelsen fra 2021 viser faktisk, at læselysten er holdt ved også længe efter, nedlukningen var ophævet. Således svarede 31 pct. af deltagerne i undersøgelsen, at de havde læst mere i 2021 end i 2020.

En del af forklaringen skal måske findes på de sociale medier, hvor især videoplatformen Tiktok har fået overordentligt godt fat i de yngste generationer.

Her har hashtagget "booktok" samlet en helt ny generation, som har skabt et fællesskab, hvor de deler deres holdninger og betragtninger om de bøger, de har læst, og ikke mindst giver anbefalinger til andre om læseoplevelser, der er værd at tage hul på.

På booktok er fantasy og romantik de primære genrer, og der er skabt et rum, hvor unge kan dele deres holdning til litteratur, ofte med store følelser, uden fordomme. Og har man læst bogen, kan man uden videre tage del i fællesskabet, uanset hvem man er, eller hvor man befinder sig i verden.

Det betyder også, at danske boghandlere oplever stor efterspørgsel på engelske bøger, der typisk bliver købt af det yngre publikum. Når en bogtitel hitter på Tiktok, flyver den ned af hylderne også hos den lokale boghandler.

Line Lund konsulterer også gerne de sociale medier, når hun skal finde den næste bog i rækken, som hun skal kaste sig over.

- Jeg følger flere på Instagram, der lægger boganmeldelser ud, og der finder jeg en del inspiration. Jeg kan godt lide fantasy og romantik, mens jeg er mindre interesseret i de virkelig tunge, historiske romaner, siger hun.

76 pct. af deltagerne i Saxos undersøgelse læser mere end 10 bøger om året, mens 47 pct. læser over 20 bøger. 56 pct. foretrækker stadig en fysisk bog, men ligesom Line Lund er der en stigende andel, der læser bøger med ørerne:

Således er andelen af læsere hos Saxo, der læser e-bøger og lytter til lydbøger, steget fra 22 pct. til 53 pct. mellem 2017-2021.

- Bogen skal være en ramme, som man kan mødes om, og dermed har man altid noget at tale om, siger Line Lund, der drømmer om at starte sin egen læsekreds på Mors. Foto: Bo Lehm

Line Lund håber at finde frem til andre unge morsingboer, der kunne tænke sig at deltage i en læsekreds og et fællesskab om litteratur.

- Bogen skal være en ramme, som man kan mødes om, og dermed har man altid noget at tale om, pointerer hun og tilføjer:

- Jeg kunne godt tænke mig, at man kunne komme derhen, hvor man lærte hinanden så godt at kende, at man kunne komme med læseanbefalinger til hinanden. Hvis man sidder og læser noget, at man så ved: "Det her ville han eller hun sætte pris på". Det ville være fedt.

Men hun håber samtidig, at der kan vokse venskaber frem:

- Jeg har ikke noget fast formuleret, for jeg tænker, at deltagerne selv skal have lov til at bestemme, for eksempel hvor ofte, vi skal mødes. Men det kunne da være fedt, hvis vi nåede dertil, at vi kunne skiftes til at være værter, eller man måske kunne lave noget mad sammen også, i forbindelse med møderne, siger hun og fortsætter:

- I forhold til de venner, man har, fordi man har gået i skole sammen, eller fordi man har børn i samme institution, så er det her lidt dybere, på en måde. Man deler den samme interesse, og jeg synes, det siger noget dybere om ens personlighed, hvilke bøger, man godt kan lide.