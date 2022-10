Inger har været frivillig i over 40 år - hun skal inspirere flere ældre til at gå samme vej

SÆBY:En drukneulykke for Inger Ejstruds søn for mange år siden - i 1976 for at være helt præcis - startede det hele.

Førstehjælp var nødvendig til sønnen, der var kommet galt af sted i en pool. Heldigvis fik det en lykkelig udgang - Ingers søn overlevede, og på baggrund af den traumatiske oplevelse besluttede hun sig for, at der skulle ske noget, så hun for fremtiden kunne stå bedre rustet.

Og så var grundstenen til hendes virke som frivillig i den lokale Røde Kors-forening lagt.

- Vi var på sommerferie i Sverige med mine fire sønner, og de legede alle fire oppe i den pool, der var tilknyttet området. Min yngste søn, Bo, gik og soppede i den lave ende, men af en eller anden grund var der ikke markeret ned til den dybe ende i bassinet. Og der røg han altså ned, forklarer Inger Ejstrud.

- Heldigvis formåede han at folde sine arme på brystet, og det har formentlig reddet ham fra at få en masse vand i lungerne. Og hurtig og vedholdende førstehjælp hjalp til, at han klarede skærene, tilføjer hun.

Oplevelsen satte sig i Inger Ejstrud, og da de kom tilbage til Sæby, meldte hun og manden sig begge til et førstehjælpskursus i den lokale forening.

- Og på den måde kom jeg ind i det frivillige arbejde, forklarer hun.

Et år blev til mange

Siden førstehjælpskurset i 1976 har Inger Ejstrud haft mange frivillige kasketter på - men altid i Røde Kors-regi.

Hun har arbejdet som samarit, været bestyrelsesmedlem og også formand for Røde Kors-foreningen i Sæby - og alt sammen gør hun ikke for egen vinding. Tværtimod.

- Man holder motivationen oppe ved at se, at det, man gør, hjælper andre. Så er det det hele værd. Man får så meget positivt tilbage ved at være frivillig, at det driver værket, siger hun.

Inger gik på pension fra en stilling ved den lokale vandforsyning i 2010, og siden har det frivillige arbejde fået en endnu mere central plads i hendes hverdag.

- Det har altid været accepteret af mit bagland, at det frivillige arbejde var bare noget, jeg skulle. Og det er også vigtigt for frivilligheden, at man har tid, plads og forståelse for, at det frivillige arbejde skal prioriteres.

Inger Ejstruds mange år som frivillig i Røde Kors i Sæby har blandt andet sikret hende denne anerkendelse.

Netop prioriteringen af frivilligt arbejde er vigtig, mener Inger Ejstrud. Det gælder også for de pensionister, som egentlig burde have masser af tid i deres kalender til det frivillige arbejde - men de får det bare ikke gjort, understreger hun.

- Jeg synes, at der er alt for mange pensionister, der ikke er kommet i gang med noget, fordi de vidste, at de ville få god tid. Men den gode tid bruger de ikke på bedste vis - og så var det måske bedre at blive en del af det frivillige liv, opfordrer Inger Ejstrud.

- Det frivillige arbejde er også enormt vigtigt i dag. Der bliver eksempelvis flere ensomme, som har brug for netværk og relationer i deres hverdag. Og det er blandt andet noget af det, som frivilligheden kan - netop at forbinde mennesker og styrke fællesskaber, tilføjer hun.

Ingers frivillige arbejde resulterede blandt andet også i, at hun har fået Frederikshavn Kommunes integrationspris i 2022.

- Det er også en del af lønnen for at være frivillig, siger hun.

Vil have flere ældre frivillige

Dansk Erhverv gennemførte på den anden side af sommerferien i år en undersøgelse blandt de af deres medlemmer på 60 til 69 år, der forventes at gå på pension inden for fem til 15 år.

Uindfriet potentiale for frivilligt arbejde blandt de kommende ældre" hedder undersøgelsen.

Hensigten med den var at undersøge de ældres villighed til og tanker og ønsker om at blive frivillig.

Af undersøgelsen kan man læse, at mange ældre - helt op imod 85 procent - har en forventning om at blive frivillige, når de går på pension. Men Dansk Erhvervs undersøgelse viser samtidig, at det kun er op imod 40 procent af de ældre, der reelt har arbejdet frivilligt inden for det seneste år.

Og det kan udfordre den generelle frivillighed i de danske foreninger, siger Anne Fuglsang-Damgaard Sina, der er chefkonsulent ved Dansk Erhverv.

- Der er ingen tvivl om, at der er noget uforløst potentiale i den aldersgruppe og i det befolkningslag, som undersøgelsen har haft sit fokus på. Det viser tallene klart.

- Derfor er det også vigtigt først og fremmest at sætte fokus på problemstillingen og derfra arbejde med konkrete løsningsforslag for at højne frivilligheden blandt de ældre, siger Anne Fuglsang-Damgaard Sina.

Hun peger desuden på, at i takt med at vi som befolkning lever længere og også får flere ældre, bliver netop de ældre en vigtig ressource for foreningslivet.

Røde Kors' principper. - Dem skal vi kunne på fingrene, forklarer Inger Ejstrud. Og det kan hun også, da Nordjyske interviewer hende.

Indsamling søndag

I et forsøg på at få flere frivillige i biksen i Røde Kors har Inger Ejstrud og resten af de mange øvrige frivillige i butikken stablet et åbent hus-arrangement på benene lørdag 8. oktober.

- Vi håber på, at hvis folk kommer ned i butikken og snakker med os frivillige, så får de en forståelse for, hvad frivillighed er. Og forhåbentlig inspirerer det dem også til, at de selv vil yde en frivillig indsats for lokalsamfundet og for andre mennesker.

Første mulighed for at bidrage i frivillighedens tegn i Sæby er allerede i den kommende weekend. Her er der søndag 2. oktober landsindsamling i Røde Kors.

Og der mangler indsamlere, understreger Inger.

- Så folk, unge som gamle, skal være mere end velkomne til at melde sig til.