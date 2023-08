Intense lystfiskerdage: Havets muskelbundter kan nu hives op af dybet

Det er nogle muskelbundter uden lige, som en stor gruppe af danske lystfiskere snart skal forsøge at kroge. Lørdag tages der hul på det årlige tunfiskeri ved Skagen.

- Vores mål er, at vi kommer til at fange omkring 200 fisk i løbet af de 14 dage, der er afsat til fiskeriet, fortæller Kim Aarestrup.

Han er professor ved DTU Aqua og leder af det danske tun-mærkningsprojekt, der efterhånden er blevet en årligt tilbagevendende begivenhed. Det er syvende år i træk, der fiskes efter tun, og projektet blev startet, da det blev dokumenteret, at tunene - efter årtiers fravær - var vendt tilbage til dansk farvand.

Kronprins Frederik har tidligere været med på de blå bølger for at opleve de enorme tun på nærmeste hold. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Tunfiskere fra nær og fjern hjælper med projektet - og kan til gengæld opnå den unikke oplevelse, det er, hvis de får held til at fange én af de store fisk. Den største tun, der hidtil er fanget i forbindelse med mærkningsprojektet målte 295 centimeter i længden, og den har formentlig haft en vægt på op mod 400 kilo.

- Det kræver jo en del specialviden, hvis man skal lande de her fisk på en ordentlig måde. Så vi har engageret os med nogle af de fiskere i Danmark, som har den nødvendige erfaring - og vi er meget taknemmelige for, at de vil bruge tid og penge på det her, fortæller Kim Aarestrup.

Når tunene er fanget, så skal der tages vævsprøver og blodprøver. Derudover skal fiskene på forskellige andre måder måles op. Tunmærkningsprojektet skal blandt andet bidrage til den forskning, der forsøger at give svar på, hvorfor tunene er vendt tilbage - og i hvor stort antal, det er sket.

Roligt vejr er nødvendigt

Fiskeriet foregår omtrent 25 sømil fra Skagen, hvilket svarer til godt 40 kilometer fra kysten.

- Typisk er det sådan, at vejeret derude er relativt upålideligt. Det er et område, hvor vinden kan komme fra mange forskellige retninger, så det betyder også, at der kan være nogle dage, hvor vi ikke kan komme på havet for at fiske.

Nogle år har det været sådan, at fiskerne kun har været på havet i fem-seks dage ud af de to uger - men lykkes det eksempelvis at komme af sted i ti dage, så vil Kim Aarestrup være særdeles tilfreds.

Hvad gør I, hvis der ikke bliver mulighed for at komme på havet i løbet af de 14 dage?

- Så aner vi ikke, hvad vi gør. Så græder vi vist bare, for der er forberedt så meget omkring logistikken for at få det her til at blive afviklet. Så vi er nødt til at satse på, at vejret bliver godt, siger Kim Aarestrup.

Tunmærkningsprojektet afvikles i øvrigt i et samarbejde mellem Danmark og Sverige. Sammenlagt deltager omkring 150 både, hvoraf hovedparten er danske.

Senere skal der også fiskes efter tun ud for Helsingør. Det er blot en uge, og den ligger i slutningen af september.

I 2022 havde Skagen Fiskeauktion tun under hammeren. Arkivfoto: JJohn Hesberg

I år kommer ingen tun med i land

De seneste år har det været sådan, at der har været en kvote på fem tons danske tun - men sådan er det ikke i år. Derfor skal alle tunene denne gang genudsættes.

- Kvotefiskeriet kom på baggrund af en byttehandel, som ministeriet lavede. Der har også været nogle følere ude denne gang, men det er ikke blevet til noget, siger Kim Aarestrup og tilføjer om årsagen:

- Det overordnede danske mål er jo, at vi gerne vil have vores egen tunkvote, og det er også rimeligt nok, når nu vi kan dokumentere, at fiskene er her. Men det bliver jo hurtigt en diskussion på EU-niveau, og når man vil have en ressource, som andre har, så kommer der jo også altid nogle modkrav. På den måde kommer der hurtigt til at gå lidt Hjallerup Marked i forhandlingerne, og derfor er der stadigvæk et stort stykke arbejde, der skal gøres.

- Men i første omgang handler det om, at vi leverer det, som vi kan - og det er et stykke arbejde omkring forskningen. Men der er ingen tvivl om, at en tunkvote til Danmark ville have en enormt stor værdi, fastslår Kim Aarestrup.