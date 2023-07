Jann "pinte og plagede" 1100 grønlændere: - Det var en stor oplevelse

NUUK/NYKØBING:Tilbage i juni rejste Jann Søndergaard fra Nykøbing til Nuuk. Sammen med sin kompagnon Jesper Christensen fra løbeklubben "Pinen og Plagen" på Mors pakkede han tasken med tidsudstyr. De to skulle nemlig til Grønland for at monitorere de mere end 1100 løbere ved DHL-stafetten "Tusass stafeti".

- Jeg har stået for udleveringen af depecherne, jeg har monitoreret, sørget for at vinderne blev de rigtige, at alle kunne se deres tider og at alle kunne vise deres resultater på deres diplomer, fortæller formanden for løbeklubben.

Det var en stor oplevelse for Jann Søndergaard at besøge den grønlandske hovedstad. Privatfoto

Men Jann troede i første omgang ikke, at turen til Grønland overhovedet ville blive til noget.

- Før corona havde vi lidt kontakt med nogle, der havde været på Grønland, og de sagde, at der var en opgave for os. Men så kom corona, fortæller han.

Heldigvis for Jann havde DHL-stafetten ikke glemt, at han og Jesper havde tilbudt deres hjælp til at tage tid på løberne i Nuuk. Så allerede 13. juni drog de to løbeentusiaster af sted for at nå frem i tide, inden startskuddet skulle lyde 15. juni i den grønlandske hovedstad.

- Det var en stor oplevelse at komme til Grønland, se den verden og opleve det. Det, synes jeg, var rigtig, rigtig fantastisk. I forhold til tidsplanen, så synes jeg, at vi har vist, at uanset hvilken type løb, det drejer sig om, så kan vi tage tid på det og gøre det fuldstændig professionelt, fortæller Jann om oplevelsen.

Der var masser af siddepladser i hallen til de mere end 1100 løbere ved "Tusass stafeti" i Nuuk. Privatfoto

Formanden og løbeklubben har arbejdet med tidstagningsudstyret "Race Results" i cirka 10 år, og derfor var de oplagte kandidater til opgaven, da det grønlandske stafetløb ikke selv havde færdighederne:

- De havde udstyr, men de havde nok ikke know-how'en til det, fordi det var forældet. Så skulle de have noget andet, som virkede, siger Jann, som til dagligt underviser personer med autisme.

Han har været formand i "Pinen og Plagen" siden 2006, men det er første gang, Jann har haft ansvaret for tidstagningen ved et grønlandsk løb. Han glæder han sig allerede til at gentage succesen til næste år:

- Lederne af løbet udtrykte, at de var meget tilfredse med det produkt, vi leverede i forhold til alle løberne. Så vi er allerede blevet hyret til næste år, siger Jann.