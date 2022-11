Jesperhus spurgte følgere om placering af ny feriepark: Så gik kommentarsporet amok

LEGIND:"Hvis vi skulle bygge et Jesperhus mere. Hvor skulle det så ligge?"

Sådan lød spørgsmålet i et opslag på Jesperhus Ferieparks facebookside, som resulterede i et rødglødende kommentarspor.

Godt 2000 kommentarer er indtil videre tikket ind fra parkens følgere, hvor mange kommer med forslag til placeringer - hvoriblandt Fyn, Sjælland og Sønderjylland er populære bud - men mindst lige så mange kommer med deres protester mod idéen.

"Det skal I ikke. I skal trække flere turister til Mors", skriver en følger blandt andet i en kommentar, som i skrivende stund har mere end 230 likes.

Men er der konkrete planer om at udvide Jesperhus-konceptet til også at omfatte en søsterpark et andet sted i landet?

- Det er der ikke på nuværende tidspunkt. Det var mere et hypotetisk spørgsmål, som vi stillede for at se, om det ville give mening eller ej, hvis man skulle tænke i de baner i fremtiden, siger Thomas Buch Tøstesen, der tiltrådte som direktør for ferieparken 1. august i år.

Mange i kommentarfeltet siger: "Det skal I ikke, I skal trække flere til Mors". Hvad siger du til den reaktion?

- Det er rart at høre, at folk er loyale og gerne vil give deres besyv med om, hvordan vi skal udvikle Jesperhus. Men jeg vil sige, at Jesperhus ligger på Mors og skal blive ved med at ligge på Mors, slår direktøren fast.

Det er ikke usædvanligt, at Jesperhus Feriepark på denne måde inviterer sine følgere til at give deres input til forretningsudviklingen, pointerer han:

- Det er altid sjovt at høre, hvad gæsterne tænker, og vi tester løbende ting af på sociale medier for at få deres reaktion. Det kan både være spørgsmål om ting, vi vælger at gøre, og ting, vi vælger ikke at gøre. Men det betyder ikke, at der er konkrete planer.

Er du overrasket over, hvor mange der har reageret?

- Både ja og nej. Vi har en stor, loyal følgerbase på vores sociale medier, og det viser bare, at vores gæster virkelig går op i, hvad vi poster på for eksempel Facebook. Men vi er ydmyge og glade for, at gæsterne vil bruge tid på at give sparring på de ting, vi lægger op, siger Thomas Buch Tøstesen.