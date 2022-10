Johnny løber 5.500 kilometer om året: - Jeg forstår godt, folk tænker, at jeg er vanvittig

HJØRRING:- Det er ligesom at ryge: I starten kan det godt være lidt ubehageligt, men så efter et stykke tid, er det vanedannende, og så bliver det faktisk ret svært at stoppe med det igen.

Sådan beskriver Johnny Visholm sit forhold til ultraløb. Han har løbet ultraløb i 15 år, og tilbagelagde sidste år omkring 5500 kilometer i løbeskoene. Det svarer cirka til en tur fra Hjørring til Athen og hjem igen.

Ultraløb Ultraløb er navnet for alle distancer, som er længere end maratondistancen på 42,2 kilometer. Ultraløb inddeles typisk i fire ultradistancer: 50 kilometer

80 kilometer/50 mil

100 kilometer

160 kilometer/100 mil En anden underkategori af ultraløb, er tidsløb. Her handler det om at løbe længst inden for et givent tidsrum. Løbene er typisk på 6, 12, 24 eller 48 timer og løbes normalt rundt på en lille strækning af nogle få kilometer. VIS MERE

Det er især 24-timersløb, som tænder en ild i Johnny Visholm. På sådan et løb forbrænder han omkring 20.000 kalorier, hvilket svarer til cirka tre kilo ren energi, eller det anbefalede daglige indtag for otte voksne mænd.

Lidt ligesom med rygning, kan man være bekymret for, om det overhovedet kan være sundt at løbe så meget. Det var Johnny Visholms kone i hvert fald, da han første gang begyndte at tænke på at løbe ultraløb. Men Johnnys læge var ikke bekymret:

- Min læge sagde, "du fejler ingenting. De, der falder døde om til langdistanceløb, er dem, der har en hjertefejl, og det har du ikke, så løb du bare," fortæller Johnny. Og han har fulgt sin læges råd.

Spartathlon

Så meget er 20.000 kalorier, opgjort i forskellige fødevarer.

I 2019 deltog Johnny Visholm i ultraløbet Spartathlon i Grækenland, et af verdens hårdeste ultraløb på 246 kilometer. Her kom han i mål på tiden 32 timer 19 minutter og 43 sekunder.

- Da jeg løb de sidste 800 meter, da fældede jeg en tåre. Man bliver meget emotionel. Man kommer igennem nogle forbandede hårde kriser på sådan et løb. Specielt om natten, fortæller Johnny.

Spartathlon... ... er et af verdens hårdeste langdistanceløb, hvor deltagerne løber i fodsporene på Pheidippides, en gammel athensk langdistanceløber, der i 490 f.Kr. blev sendt til Sparta for at bede om hjælp i den krig, grækerne førte mod perserne.

Den 246 kilometer lange rute løbes ad ujævne, mudrede stier med i alt 1200 meters op- og nedstigning på de stejle bjergskråninger af Parthenio-bjerget.

Verdensrekorden i Spartathlon holdes af græske Yiannis Kouros, der i 1984 gennemførte løbet på tiden 20 timer og 25 minutter. Det svarer til en gennemsnitshastighed på cirka 12 kilometer i timen. VIS MERE

I ultraløb på tid, for eksempel 24-timersløb, sænker man måske farten lidt for at spise, og hvad man nu ellers er nødt til at gøre, men man sover ikke. Når solen går ned, så reagerer kroppen, fordi noget indeni os ved, at det er meningen, vi skal hvile. Derfor er det om natten, at de hårdeste kriser opstår.

- Kroppen skriger på hvile. Men når solen begynder at stå op, så sker der noget. Så begynder man at komme ud af sin dvaletilstand, og så plejer jeg faktisk godt at kunne sætte tempoet lidt op de sidste par timer, fortæller Johnny.

Johnny Visholm sammen med sin kone til Spartathlon i Grækenland, 2019. Privat foto

Den afgørende forskel

Ved ultraløb som Spartathlon udgår typisk 30-40 procent af løberne, trods høje kvalifikationskrav og grundig forberedelse, fordi alt ikke kan forudsiges eller kontrolleres.

For et par uger siden var Johnny Visholm i Italien til EM i Ultraløb, men måtte udgå efter 125 kilometer, efter eget udsagn grundet maveonde forårsaget af dårlig hygiejne til begivenheden.

Der er dog én særlig faktor, som Johnny Visholm selv mener er en afgørende forudsætning for, om man kan gennemføre et ultraløb:

- Min kone er altid med. Hun er min supporter. Og det er simpelthen fordi, at når man begynder at få lidt ondt af sig selv, så har man brug for nogen, der holder én på sporet og, ja, en der ikke gider at høre på ens pyller for at sige det ligeud, fortæller Johnny, og tilføjer, at det gør sig gældende for alle de ultraløbere, han kender.

Ingen revolutionerende metode

For hvad skal der egentlig til for, at man kan udrette sådan en præstation? Handler det om at være gjort af det rette materiale, have naturligt lange ben eller at gå helt fanatisk ind i kost og træning? Nej, siger Johnny Visholm. Det kræver faktisk ikke noget særligt:

- Jeg mener ikke, at jeg har et større talent end alle mulige andre for det her. Det er en force for mig, at jeg har løbet i 20 år uden en skade, og derfor kan løbe meget i forhold til mange andre. Desuden drikker jeg ikke, men jeg gør ikke noget revolutionerende i forhold til kost og ernæring, fortæller Johnny.

Johnny Visholm til DM i 24-timersløb i Albertslund i 2020. Privat foto

Sammen om løb

I øvrigt hjælper det at have en partner, der deler ens passion. Johnnys kone løber også langdistanceløb, og en god løbemakker gør det lettere at komme afsted på de dage, hvor løbeskoene ikke trækker i én, fortæller Johnny.

Og hvorfor vælger man så i det hele taget at begynde at løbe ultraløb? Johnny Visholm er for sit eget vedkommende ikke i tvivl:

- Det handler ikke om at være ih og åh så sund. Jeg løber for at udfordre mig selv til noget ekstraordinært og for det mentale boost og overskud, som det giver mig i dagligdagen.