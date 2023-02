Kamilla har store planer for charmerende hotel

SÆBY:Lige midt i byen, med en stor have lige ned til Sæby Å, ligger en af Sæbys nok for mange - i hvert fald udenbys gæster - uopdagede perler.

Men i mere end 100 år har der været drevet pension fra den charmerende og bevaringsværdige bygning fra 1896.

Og nu er der kommet ny kvinde bag hotel-roret, for siden 1. januar er det 33-årige Kamilla Vinter Hoffmann, der har ejet stedet. Som nu hedder Hotel Aahøj.

- Der er blevet åbnet mere op. Før var der jo også en privat del i huset, men nu er alt hotel, fortæller Kamilla.

Således er der kommet ny hovedindgang, der er kommet en reception samt et ekstra værelse, som før blev brugt privat.

- Der er 10 individuelle værelser nu, og ja faktisk sådan lidt Villa Villekulla over det, siger ejeren med et smil, og henviser til, at værelserne er indrettet med hvert deres særlige udtryk.

Alle 10 værelser på hotellet er forskellige. Foto: Henrik Bo

Det spænder fra store dobbeltværelser med altaner, rummelige familieværelser med opredninger samt almindelige dobbeltværelser.

Mange år i branchen

Kamilla Vinter Hoffmann er født og opvokset i Hirtshals, og er uddannet cand.mag i turisme.

Hun har været mange år i hotel og restaurationsbranchen; 10 år på McDonalds, tre år på Strandhotellet i Blokhus og var også med til at lave ejerskifte på Strandlyst i Tornby.

- Så det er tredje hotel jeg er med til at starte op, men nu er det mit eget. Nu tæller min stemme 100 procent. Og det glæder jeg mig meget til, siger hun.

Der er da også allerede sket ændringer på Hotel Aahøj.

For eksempel er der blevet lavet to konference/mødelokaler med plads til henholdsvis 12 og 40 personer samt en lounge, som binder dem sammen.

Kamilla Vinter Hoffmann har lavet to konferencelokaler. I det lille her er der plads til 12. Foto: Henrik Bo

- Jeg vil gerne at folk og virksomheder kan holde møder og konferencer her. Derfor vil vi som noget nyt tilbyde lyse, moderne møde- og konferencefaciliteter. Vi ønsker at invitere indenfor til en anderledes møderamme, hvoraf Aahøjs velkendte sjæl og charme integreres, oplyser Kamilla Vinter Hoffmann.

Det store konferencerum med plads til 40 er i skrivende stund ved at blive istandsat, og er klar første april.

- Jeg har også planer om at udnytte de store udendørsområder mere. For eksempel at gøre mere ud af prydhaven, og det er drømmen at lave direkte nedgang til åen, hvor man kan sidde og nyde roen på en platform ud over vandet.

Ambitioner for fremtiden

Restauranten, som lyder navnet Vinterhaven, serverer morgenmad, og byder ellers på et afslappende miljø med blandt andet en såkaldt "trust-bar". En åben bar, hvor man selv tager drikkevarer og afregner ved afrejse.

Restauranten lyder navnet Vinterhaven, men selv om vinteren er der lyst derinde. Foto: Henrik Bo

- Dertil er der fuld forplejning til konferencerne fra Slagter Tranholm eller Ostefruen. Og jeg har en kok tilknyttet freelance til for eksempel arrangementer og konferencer. Ydermere har jeg et samarbejde med Frøken Madsens Spisehus, Essens Gaarden og den nye Sæson i Frederikshavn, hvor jeg anbefaler gæsterne at spise aftensmad - og så håber jeg, at de anbefaler nogle af deres gæster at overnatte her, forklarer Kamilla med et smil.

Hotel Aahøj er altså allerede i fuld drift, og der er ambitioner om at vækste en del.

- Før var der ingen ansatte, men nu er alt erhverv, så der kræves flere. Især på grund af konferencer og møder. Derfor har jeg allerede ansat Anita som den første. Så er der Gitte, som er den faste oldfrue på timebasis, og jeg forventer en fuldtidsansat mere i højsæsonen, siger Kamilla Vinter Hoffmann.

Kamilla Vinter Hoffmann har allerede ansat sin første medarbejder, nemlig Anita Odfeldt (til venstre). Foto: Henrik Bo

Hun bor i øvrigt i Aabybro sammen med sin mand og børn.

- Måske flytter vi til Sæby engang, men vi vil ikke flytte børnene lige nu. Til gengæld er vi alle heroppe i weekenderne, hvor vi enten bor på et af værelserne eller hos min mor, som bor i Sæby, siger Kamilla, som selv er på hotellet hver dag i dagtimerne.

Fremtidsplaner er der også en del af.

- Det bliver noget med foredrag, vin eller ølsmagninger, jazz-aftener og mere i den dur. Men ikke private fester. Jeg kommer til at opdatere hjemmesiden løbende med arrangementer - også for de lokale, runder den nybagte hotelejer af.

Kamilla Vinter Hoffmann