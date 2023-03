Kamp om præster ført ind på YouTube

AARS:Det er ikke altid nok at have en god stilling, når et sogn ønsker sig en ny præst. Det har man taget en konsekvens af i Aars.

Her søger det store bysogn sin tredje præst, og her vil man ikke længere nøjes med at annoncere på de traditionelle kanaler. For at få en ny præst har man nemlig lagt en video på YouTube.

- Der er få præster i Danmark og mange stillinger. Og vi er også underlagt markedskræfter i Folkekirken. Så vi prøver at skille os ud fra andre sogne med ledige stillinger på en positiv måde, fortæller formanden for Aars Sogns menighedsråd, Anders Didriksen.

Funky video

Det blev man blandt andet belært om, efter at man for to år siden havde ansat en præst, man var glad for. Men hun fandt en ny stilling et andet sted i landet, og så måtte menighedsrådet starte forfra. Denne gang altså i en mere digital udgave.

I den et minut lange og kvikt klippede video med funky underlægningsmusik fortæller en af den kommende sognepræsts to kolleger om alle de gode ting ved Aars og menigheden, der er kendt som et engageret og aktivt sted. Blandt andet lover sognepræst Jens Jacob Jensen "højt til himlen", og kameraet fanger smil af flere af stedets øvrige medarbejdere.

Andre digitale medier end YouTube og Facebook er man dog ikke gået ud på.

Åbne for alle

Foreløbig er videoen, der er lavet af den lokale FGU, blevet set 116 gange, og og der er stadig god tid endnu til at se den for interesserede teologer, der først skal sende ansøgningen ind senest 13. marts.

Selv om mediet er ungt, er det ikke fordi man specielt ønsker sig en ung præst, siger Anders Didriksen:

- Vi er åbne for ung, midaldrende og ældre præster. Men det er en fordel, hvis de har et ungt sind, fortæller menighedsformanden.

Ansøgninger skal sendes til Viborg Stift, som Aars hører under i kirkelig forstand, og i kirken venter man spændt på at høre, hvilke ansøgninger der kommer.

- Det er ikke fordi vi venter at der skal komme mange ansøgninger. Vi har kun brug for en, bare det er den rigtige siger Anders Didriksen.