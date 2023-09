Kasper har tillid til gæsterne i strandens sauna - men nu er tyve stukket af med 80 pakker træbriketter

Der er blevet slukket for de varme følelser i Løkken i forhold til de tyve, som har stjålet masser af træbriketter i en container.

North Shore Surf i Løkken tilbyder kurser i surfing, men byder også på en café, hvor du blandt andet kan købe Kona Hawaii øl, økologisk sodavandsis lavet af danske bær og kaffebønner, som er ristet fra Vendia Kaffe i Tornby.

Der bliver kørt en tilbagelænet, afslappet stil dernede på stranden, hvor North Shore Surf også har en sauna stående.

Flittige gæster

Elever på sportsskoler og højskoler samt vinterbadere er nogle af de flittige gæster, som betaler et årligt beskedent beløb for at nyde varmen og havudsigten i saunaen.

Først går saunagæsterne dog ind i en container - som ikke er låst - for at hente brænde og herefter fyre op i saunaen.

80 pakker træbriketter blev stjålet i containeren. Privatfoto

Men Kasper Brix fra North Shore Surf må konstatere, at tilliden har fået et knæk, efter tyve har stjålet 80 pakker træbriketter fra containeren.

- Brænde er dyrt i dag, så det er selvfølgelig ærgerligt. Meningen er jo, at brugerne af saunaen skal have nem adgang til briketterne. For eftertiden er vi nødt til at låse vores brænde ind i vores garage og så sørge for, at der altid er fyldt op i saunaen. Men det hele bliver lidt mere besværligt på den måde, siger Kasper Brix, som efterfølgende har skrevet et opslag på Facebook i forhold til at få lokaliseret tyvene.

Og opslaget har da også medført en del frustrerede kommentarer som for eksempel "langfingrede banditter" og "så trist - vi kan nemlig lide tillid".