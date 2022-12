Kendt fiskerestaurant flytter fra havneby og ud på landet

FREDERIKSHAVN:Den blev kåret til årets fiskerestaurant i 2019, og har høstet både 5 og 6-stjernede anmeldelser hos Nordjyske.

Og lige om lidt flytter den så ud på landet. Restaurant Essens, som de seneste otte år har holdt til i hjertet af Frederikshavn.

Fra første januar næste år flytter restauranten nemlig ud på Essens Gaarden, lige lidt udenfor Understed.

Restaurant Essens flytter altså, men det betyder ikke, at lokalerne i Frederikshavn kommer til at stå tomme. Der er nemlig planer om, at en anden aktør skal åbne restaurant heri.

Essens Gaarden åbnede tilbage omkring sankthans i år, og ejer af begge steder Tonny Kristensen fortæller, at efter en god sommer med masser af gæster og gode oplevelser derude, så er tiden kommet til, at den skal have fuld gas på gården.

- Vi vil gerne lave den ultimative jord-til-bord oplevelse. Der er allerede fem hektar med grøntsagsmarker derude nu, som gerne skal udvides, og for at lave den bedste oplevelse, skal gæsterne nærmest sidde midt i det hele. Så derfor flytter vi restauranten derud, så den ligger lige midt i alle de friske råvarer, fortæller han.

På Essens Gaarden skal der bydes på gourmetoplevelser og oplevelser lige midt i råvarernes arnested. Arkivfoto: Martél Andersen

Færre fisk, flere grøntsager

Essens er især kendt som en fortrinlig fiskerestaurant, men den del bliver tonet en anelse ned det nye sted.

- Fisken ryger lidt i baggrunden nu. Selvfølgelig vil der stadig være fisk på menuen, men også kød og rigtig meget mere grøntsager. Vi har to økologer, som har dyrket markerne derude i år, og samtidig haft en forretning ved siden af. De bliver nu en fast del af Essens Gaarden, da haven skal blive endnu større, og vi gerne vil have endnu mere mangfoldighed i råvarerne. Sådan forstået, at der altid er noget nyt at høste, som også følger årets gang, uddyber Tonny Kristensen.

Og supplerer med, at mange lokale i området omkring gården har forskellige dyr som kvæg, lam og kaniner til at gå.

- Det kommer vi til at bruge meget. Og også vildt til efteråret. Det glæder jeg mig meget til.

Han vil gerne, at gæsterne kommer til at opleve mere end et restaurant-besøg, når de besøger gården.

- Det skal være en oplevelse, også udover at få noget godt at spise. For eksempel kan det være noget med at gå ture i området, blive sat forskellige steder at spise, og i det hele taget bruge de naturlige rum, som der er.

Essens Gaarden har en stor lukket gårdsplads, som var fyldt med 500 glade mennesker til åbningsfesten. Privatfoto

Som eksempel nævnes, at man muligvis får serveret én ret i marken. Én i orangeriet og en tredje ved bordet.

- Folk skal ind i oplevelserne og ikke blot sidde ved et bord. De skal sidde midt i det, som det hele kommer fra. Og det bliver en restaurant, der er sindssygt sæsonbetonet. Det på markerne bestemmer menuen.

- Der bliver ikke, som nu, åbent fast tirsdag til lørdag, men der bliver en kalender man kan tjekke online. Men typisk torsdag og fredag. For Essens Gaarden er meget mere en restauranten. For eksempel kokkeskole for private, fest i idylliske omgivelser, koncerter og andre events. Det har vi haft meget af i år, og det bliver fortsat en stor del, siger Tonny Kristensen.