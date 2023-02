Ikonisk hotel er klar efter storstilet ombygning og modernisering

SKAGEN: Dette års vinterlukning på Ruths Hotel er blevet anvendt til totalrenovering af værelsesbygningen Strandhuset, faciliteterne i Ruths Wellness samt hotellets hovedkøkken.

Omfanget af disse renoveringer har krævet at vinterpausen på Ruths Hotel, der normalvis kun varer et par uger, har varet en hel måned.

- Trods den forlængede ombygningsperiode, så har ombygningen krævet minutiøs planlægning og effektiv eksekvering for at kunne nå i mål til hotellets genåbning torsdag 2. februar, oplyser Ruths Hotel i en pressemeddelelse.

I takt med stigende efterspørgsel året rundt, så har investeringen i at opgradere hotellets hovedkøkken været en nødvendighed for at kunne følge med den positive udvikling, oplyses det:

- Foruden den karakteristiske badehotelscharme og høje komfort, så er det særligt hotellets gastronomiske profil, som har medvirket til hotellets ekstraordinære position og popularitet.

Investeringen i at opgradere hotellets hovedkøkken været en nødvendighed for at kunne følge med. Foto: Thor Bastholm, Ruths Hotel

- På Ruths Hotel er der ikke bare tale om et nyt køkken, det er nærmere som en livsnerve, der skaber den kulinariske kvalitet, som vores gæster værdsætter og forventer, udtaler Tom Boye, adm. direktør Ruths Hotel. Og fortsætter:

- I hovedkøkkenet tilbereder kokkene vores morgenmadsretter, råvarerne forarbejdes til Ruths Brasserie og det er ligeledes her, at det gastronomiske niveau konstant udvikles i vores gourmetrestaurant Okê. Det er vigtigt for os at skabe gode rammer for vores personale, og med det nye køkken er der både tænkt ergonomi, flow og meget mere ind, som jeg er overbevist om vil gøre en forskel i hverdagen.

De andre renoveringer

Hotellets wellness-faciliteter har ligeledes fået et løft.

Det var tilbage i 2004 at Ruths Hotels daværende ejer, Jørgen Philip-Sørensen, stod i spidsen for genåbningen af et totalrenoveret hotel med store ambitioner for gastronomi og velvære.

Her godt 20 år efter var tiden kommet til at totalrenovere wellness-området.

- Så det nu og mange år frem kan sikre de rette rammer for velvære og understøtte den samlede badehotelsstemning, som Ruths Hotel er kendetegnet ved, siger Tom Boye.

Hotellets wellness-faciliteter har ligeledes fået et løft. Foto: Thor Bastholm, Ruths Hotel

Den sidste af de tre store renoveringer, der blev gennemført i januar 2023, er istandsættelsen af værelsesbygningen Strandhuset.

I denne bygning er der i alt seks dobbeltværelser og seks 2-værelses lejligheder. Her er indretning gennemgående blevet moderniseret, og der er installeret nye badeværelser.

I alle lejligheder er der desuden etableret badekar og nye køkkener.

I tillæg til værelsesrenoveringerne er der over en treårig periode blandt andet blevet installeret nyt køkken i Ruths Brasserie, bygget vinrum og moderniseret interiør i Okê samt hotellets pejsestue og den historiske Dagmarsal.

Mindre åbenlyse aspekter, såsom optimering af arbejdsforhold, ventilation og kølerum har ligeledes været en integreret del af moderniseringen af Ruths Hotel.

- Det er en målsætning, at kvalitet skal afspejles i alle aspekter på Ruths Hotel. Det er derfor også en fantastisk følelse, at jeg med stolthed og uden tøven tør sige, at den årelange modernisering af Ruths Hotel nu er gennemført, siger Tom Boye. Afslutningsvis tilføjer han:

- Dette stærke fundament baner vejen for nye ambitiøse mål, men mest af alt er vi drevet af indfri forventningerne fra enhver gæst. Vi ser frem til at byde velkommen til Ruths Hotel anno 2023.