Gamle danske skilte fundet i villa i Nottingham - nu kommer de med på messe

VENDSYSSEL:- Jeg var i England og på et marked i Nottingham, da jeg fandt to gamle jernbaneskilte fra Korsør og Næstved. De var på en eller anden måde endt i en villa i byen, men jeg tog dem med hjem til Danmark, og jeg tager dem med på messen.

Det fortæller Carl Sørensen fra Gule Længe Antik i Lønstrup. Han ser frem til Løkken Antikmesse, der afvikles torsdag-søndag 3.-6. august i Løkken Idrætscenter.

Det er den 46. messe, som Carl står bag, og han har gennem de seneste måneder samlet varer sammen til messen - bl.a. de gamle jernbaneskilte, som flere ellers har forsøgt at lokke fra ham inden.

Antikvitetsbutikken Den Gule Længe i Lønstrup står bag antikmessen i Løkken. Her indehaver Carl Sørensen og sønnen Andreas. Foto: Bente Poder

Samlerobjekter i fokus

Det har gennem årene været en tradition, at messerne har et tema, og i år er det "Det, vi samler på".

Sædvanligvis står folk i kø på åbningsdagen af Løkken Antikmesse. Arkivfoto: Kirsten Olsen

De 30 udstillere præsenterer en række særligt udvalgte samleobjekter på standene. De vil være markeret med Dannebrogsflag, så det let kan ses, at de hører til årets tema.

- Vi har jævnligt besøg af samlere i vores butik. Der har været folk, som samler på ting fra det gamle Vendia-bryggeri i Hjørring. De kan være på udkig efter gamle flasker, ølkasser i træ eller emaljeskilte. Vi har selv en gammel sifon-flaske i blåt glas fra Vendia-bryggeriet, men den vil vi ikke af med, smiler Carl.

Dansk stentøj fra øverste hylde af Patrick Nordström, Carl Halier, Axel Salto og Jais Nielsen for Royal Copenhagen fra Great Dane Vintage. Privatfoto

Også sønnen, Andreas Sørensen, har lagt mærke til samlerne i butikken:

- Nogle gange finder samlerne, det de søger i vores butik, andre gange må de lede videre et andet sted. Men det er jo netop det spændende ved at samle: Jagten på de ting man mangler i sin samling. Man kan komme ind i en butik, og pludselig så står den Knabstrup-tekande, man har været på udkig efter i flere år. Den glæde og forløsning et værdifuldt samlerobjekt giver, er fantastisk at mærke for både køber og sælger.

Gamle figurflasker

- Tidligere i år købte vi et større antal gamle figurflasker fra kendte glasværker som Kastrup og Holmegaard. Det var et område, jeg ikke selv vidste så meget om. Så Andreas tog en tur på biblioteket og lånte en bog om emnet. Det var spændende at gå på opdagelse blandt flaskerne og finde ud af, hvor gamle de var, og hvor de var fremstillet, fortæller Carl.

Figurflaskerne vil man kunne se på Løkken Antikmesse, heriblandt en flaske formet som Eiffeltårnet, som glasværket Kastrup producerede til A. B. Olsens Vinhandel i København i 1959.

Figurflaske formet som Eiffeltårnet produceret af Kastrup Glasværk i 1959 til A.B. Olsens vinhandel i København. Privatfoto

På Løkken Antikmesse vil udstillerne komme med mange sjove og unikke samleobjekter, så der vil være noget for enhver smag, hvad enten man samler på glas, smykker, tasker, mønter eller porcelænsstel, lover Carl og Andreas, der kommer med en opfordring:

- Spørg udstillerne efter det du mangler. For måske du finder den ting, du har ledt efter i flere år.