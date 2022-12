Kurt endte i rampelyset, selv om han ikke bryder sig om det

MOSEBY: Billederne i klubhuset i Moseby taler sit tydelige sprog om en klub med samvær og fodboldglæde. En klub, der er båret af frivillige kræfter. En af dem, der gør en stor forskel i den lille by, er Kurt Larsen.

Han er netop blevet hædret med DBU Jyllands "Gør en forskel-prisen", som blev uddelt i forbindelse med et regionsmøde og foran et stort publikum i Aalborg Portland Park.

- Jeg tilhører den stille type, og jeg bryder mig normalt ikke om rampelyset, så det var ganske overvældende, da jeg stod på scenen og modtog prisen, siger Kurt Larsen.

Prisen gives til en person, som er et forbillede i klubben og arbejder for at skabe de bedste rammer for fodboldlivet. "Kurt Larsen har fortjent denne hæder på grund af sit mangeårige og trofaste arbejde for klubben, både som træner, bestyrelsesmedlem og som altmuligmand, der hjælper til, hvor det er påkrævet" - fremgik det af indstillingen.

- Jeg havde ikke regnet med, at de kunne finde på at indstille mig. Da de råbte mit navn op, tænkte jeg "kan det passe".

Kurt Larsen fra Moseby Boldklub har modtaget DBU Jyllands "Gør en forskel-pris". Han har siddet i klubbens bestyrelse i omkring 25 år, han har været træner for kvinderne i flere omgange, og så har han i en alder af 57 år gjort comeback på klubbens Serie 5-hold. Foto: Martin Damgård

Selv tænker han ikke så meget over, at det, han gør, er noget særligt. Det mener folk omkring ham til gengæld. Ifølge boldklubbens formand, Anders Hejlesen, er Kurt Larsen ikke en person, der gør meget væsen af sig, men hans indsats har stor betydning - ikke kun for klubben, men for hele byen.

Kurt Larsen arbejder på 12. år som pædagogmedhjælper hos Skolecenter Jetsmark, og fritiden bruger han så godt og vel i boldklubben, som har været en tro følgesvend i godt 40 år. Han startede med at spille fodbold som 16-årig, og siden har bestyrelsesarbejdet og trænergerningen været en fast del af tilværelsen. I en alder af 57 år har han gjort comeback på klubbens serie 5-hold, som tilmed sikrede sig oprykning til serie 4.

- Jeg er nok her i klubben fire ud af ugens syv dage, hvor jeg gør rent, vasker tøj, kridter bane op, træner, spiller kamp, og hvad der ellers er behov for, siger han.

- Jeg vil gerne hjælpe, og jeg synes, at det er vigtigt at holde liv i klubben og i Moseby.

Kurt Larsen har siddet i klubbens bestyrelse i omkring 25 år, og er i dag "the grand old boy" i gruppen, som ellers består af unge medlemmer. Han er ligeledes en stor drivkraft i forbindelse med den årlige sommerfest, der, før corona, tiltrak omkring 500 deltagere. Denne sommer var der godt 300 med til festen, som foregår i et stort telt på boldbanen.

- Det er sommerfesten, som skaber økonomi til klubben, og jeg holder altid to ugers ferie i forbindelse med sommerfesten for at hjælpe med alt det praktiske, siger Kurt Larsen, der efter dette års sommerfest nu går under navnet Kurt "Classic" Larsen.

- Inden festen begyndte, sagde jeg "så knejter, i aften kan I godt give den gas, så skal den gamle her nok holde sig i skindet". Men som aftenen skred frem, havde den gamle her nok drukket lidt for mange classic, griner Kurt Larsen.

Kurt Larsen startede med at spille fodbold som 16-årig, og siden har Moseby Boldklub været en stor og vigtig del af hans tilværelse. Foto: Martin Damgård

Klubben tiltrækker spillere fra et stort område og har tilmed nogle stykker fra Aalborg, og fremtiden tegner lys, mener Kurt Larsen.

- Vi er ikke en klub, der stræber efter serie 2 eller serie 3. Vores ambition er at blive i serie 4 og at være en social klub, hvor alle er lige, uanset om man spiller på klubbens førstehold eller på andetholdet, siger den nyslåede prismodtager.

Gør en forskel-prisen består af et diplom og et legat på 4000 kroner.