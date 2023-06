Larmende gamle traktorer drønede gennem byen

Skagen Festival er fyldt med traditioner og finurlige indslag.

Og en af dem, er et besøg af det norske Gråtasslauget.

Det er nemlig en årelang tradition, at de nørdede nordmænd ankommer til byen torsdag eftermiddag i festivalugen i deres flotte grå traktorer af mærket Fergusson, der har over 60 år på bagen.

Gråtasslauget er en gruppe nordmænd, der alle har en ting til fælles: De elsker de grå traktorer fra 50'erne.

Men hvorfor egentlig tage hele vejen fra Norge til Skagen... på traktor?

- Det er blevet en tradition lidt ved en tilfældighed, og nu er vi kommet her hvert år de seneste mange år. Her er simpelthen så hyggeligt, menneskene er søde, der er god mad og musik, og så bliver vi ved med at komme igen år efter år for det sociale, lyder det fra sæderne.

Da larmen fra de norske traktorer havde lagt sig, kunne man i baggrunden høre fællessang.

Ude bag restauranterne på kajen, havde en større flok således forsamlet sig i en rundkreds, hvor det, da vi kom forbi, handlede om at lande fisk i sangen.

Det kan du høre en bid af her:

I det hele taget er Skagen Festival en fest, der bliver holdt i hele byen.

Selvfølgelig er de største koncerter på de etablerede festivalscener, men overalt i byen popper mindre, men ofte meget populære, arrangementer op.

Her kan du se stemningsfotos fra åbningsdagen. Festivalen fortsætter i dag, fredag, og hele lørdag med.

Galleri - Tryk og se alle billederne.