Lars' 180 AaB-halstørklæder er med på stadion hver gang

Lars Hvilsted fra Skørping er stor fan af fodboldklubben AaB.

Det har han været det meste af sit efterhånden 49-årige lange liv – også mens han i starten af 00’erne boede i København. Når AaB dengang spillede hjemme, tog han trofast flyveren hjem til Aalborg for at se de bolsjestribede helte i aktion.

I dag er rejsetiden noget mindre til kampene, når Lars – sammen med sin mor Lene og sønnen Lasse - tager den korte tur fra bopælen i Skørping til Aalborg for at se superligafodbold. Men selvom rejsen er blevet mindre, er der alligevel stadig noget, der er ganske imponerende, når de tre generationer tager afsted for at se fodbold.

Lars Hvilsted samler nemlig på AaB-halstørklæder, som han efterhånden har samlet 180 forskellige af. For mange vil sådan en samling ligge lunt hjemme i skuffen, eller måske pryde en væg eller to på herreværelset, men sådan er det ikke for Lars’ samling.

Lars Hvilsted har et særligt adgangskort, der giver ham ret til at komme på stadion i god tid inden kickoff, så han kan nå at hænge halstørklæderne op. Foto: Privat

På stadion to timer før kampstart

Alle halstørklæderne bliver nemlig luftet, når AaB spiller hjemme. I de første mange år, faktisk helt frem til sommeren 2022, blev halstørklæderne nænsomt fragtet frem og tilbage fra Skørping til Aalborg Portland Park og hængt op til det flotteste skue på 3F-Tribunen forud for alle kampene.

Nu er der heldigvis fundet en løsning, så halstørklæderne kan opbevares på stadion, og dermed er lige ved hånden, når familien møder frem på stadion cirka to timer før kampstart.

Flot ser det ud! Foto: Privat

- Når vi alle tre hjælpes ad, så tager det faktisk ikke så lang tid at hænge dem alle sammen op, og gode venner er altid klar til at hjælpe og give en hånd, hvis mor og sønnike er forhindret. Men selvfølgelig er det da et arbejde, fortæller Lars Hvilsted, der om den oprindelige idé til halstørklæde-samlingen og ophængningen på stadion fortæller:

- Det startede faktisk med, at min mor for godt ti år siden var involveret i en trafikulykke, og skulle gå med krykker i en længere periode.

- På det tidspunkt så vi kampene fra Vesttribunen, men vi blev nødt til at finde en anden plads på stadion, der var nemmere med krykker. Her var pladsen lige ved indgangen til 3F-Tribunen helt ideel.

Lars Hvilsted og mor-Lene. Foto: Privat

- Herfra kunne vi betragte Vesttribunen, hvor AaB’s mest stemningsskabende fans har hjemme. En tribune præget af massevis af flag, bannere, tifos og fuld knald på AaB-farverne. Det gav mig idéen til, at der også godt måtte ske lidt på 3F-Tribunen

- Så med vores praktiske placering lige ved indgangen til tribunen var der optimal plads til, at vi kunne hænge nogle halstørklæder op. Vi startede vel med at hænge 5-6 stykker op, som var det antal halstørklæder, vi havde derhjemme. Det så ikke ud af så meget.

Lars - her sammen med sønnen Lasse, der også er inkarneret AaB-fan, og hjælper med halstørklæderne. Foto: Privat

Stadig på udkig

- Det var i 2014, og siden har idéen bare udviklet sig. I dag hænger vi 180 AaB-halstærklæder op til hver eneste hjemmekamp. Alle halstørklæderne er forskellige, og jeg er altid på udkig efter nye. Jeg leder mange forskellige steder, blandt andet på ebay. Samtidig har mange også hørt om min interesse, og derfor bliver jeg også jævnligt kontaktet, hvis nogle mener, de har et halstørklæde, som jeg ikke har i samlingen. Det betyder, at samlingen løbende udvides, selvom det selvfølgelig bliver mere og mere vanskeligt at finde halstørklæder, jeg ikke allerede har.

- Det er blevet en sjov hobby, der forener min store kærlighed til AaB med det sjove ved at samle og prøve at finde nyt til samlingen. Og så er det jo rigtigt sjovt, at det er en samling, som bruges aktivt og ikke bare samler støv derhjemme, og at det er noget vi kan være sammen om på tværs af tre generationer. Vi får da også rigtig mange positive tilkendegivelser over, at der nu også er massevis af farver på 3F-Tribunen, slutter Lars Hvilsted.

Lars og mor Lene i gang med ophængningen. Foto: Privat

Herfra er det bare at lette på hatten over den imponerende samling, det store arbejde til hver kamp og den fornemme opbakning til AaB, der med de aktuelle udfordringer i Superligaen lige nu også har brug for støtten mere end nogensinde.