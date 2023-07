Sikke en solstrålehistorie: Hjælpen væltede ind til strandet familie

MORS: Mandag pakkede Marianne og hendes mand deres spritnye bil med bagage, barn og hundehvalp og drog af sted på 14 dages ferie i det nordjyske.

- Vi var så glade for, at vi havde nået at hente bilen tre uger inden, vi skulle af sted på ferie, fortæller Marianne.

Med campletten spændt bagefter, drog de af sted fra Allerød ud på køreturen, som skulle bringe dem til Jesperhus. Familien havde besøgt ferieparken året før, og der var masser af forventning på bagsædet, som skulle tøjles i løbet af de mange timer på vejene:

- Vi tog færgen over, og da vi nærmede os, nåede jeg lige at sige: "Nu er vi der snart". Og så gav bilen en dæktryksalarm, siger Marianne.

Bare 14 kilometer inden Jesperhus, måtte de manøvrere bil og camplet ind på en rasteplads, og i løbet af få øjeblikke kunne de konstatere, at det ene bagdæk var helt fladt og bilen dermed var ude af stand til at køre videre.

Marianne var sammen med sin mand og deres femårige barn på vej til Jesperhus, da deres spritnye bil pludselig punkterede. Privatfoto

- Vi prøvede at ringe til vejhjælpen, men vi fik at vide, at fordi det var en stor rejsedag, og alle var på vej på ferie, så havde de rigtig travlt. Og det ville i hvert fald komme til at tage et par timer, inden de kunne nå ud til os, fortæller Marianne.

Her fik hun ideen til, at der muligvis kunne skaffes hjælp på anden vis, så familien måske alligevel kunne komme frem til ferieparken og få slået campletten op inden sengetid:

- Hjemme i Allerød har vi en lokal Facebookgruppe, hvor vi hjælper hinanden, så jeg gik ind og søgte på "Morsø", og så kom "Morsø Fællesgruppe" frem, siger hun.

I opslaget tilføjede Marianne sit telefonnummer og beskrev familiens situation, ligesom hun kom med en lille bøn til morsingboerne om, om nogen havde tid til at hjælpe.

- Allerede inden, jeg havde lagt telefonen fra mig, ringede den første. Det var en dame, som fortalte, at hendes mand allerede var ved at tømme bilen og gøre klar til at komme og hjælpe, siger Marianne og fortsætter:

- Men hun var ikke den eneste. Jeg blev simpelthen kimet ned, og kunne dårligt nå at opdatere opslaget om, at vi havde fået hjælp, indimellem alle opkaldene. Der var i hvert fald fem, der ringede indenfor få minutter, og jeg kunne høre endnu flere opkald, der "bankede på" mens jeg snakkede.

Historien stopper dog ikke her. For efter familiens redningsmand kom til stedet og fik alt oppakning plus camplet flyttet over, samt transporteret Mariannes mand og deres lille hundehvalp til Jesperhus, så de kunne begynde at pakke ud, opstod endnu en udfordring:

- Min mand ringede og fortalte, at nøglerne til campletten stadig lå i bilen, så han kunne ikke begynde at pakke ud alligevel. Samtidig lå alle vores ting ude på græsplænen, og vi var bange for, at det begyndte at regne, siger Marianne.

- Så jeg sprang ud og prajede den første bil, der kom forbi. Det var et ældre ægtepar, som var så søde at hjælpe med at køre nøglen over til min mand i Jesperhus, og vi kunne endelig pakke ud. Så det var to gange på én dag, at vi fik hjælp af de kære jyder heroppe.

Den store vilje til at hjælpe den lille familie har virkelig gjort indtryk:

- Jeg havde en forventning om, at nogen måske kunne hjælpe, når jeg lavede sådan et opslag. Men det var alligevel helt overvældende, at folk var så sindssygt hjælpsomme. På den måde blev det faktisk en rigtig god start på ferien, for hvor er det dejligt, at vi kan hjælpe hinanden, siger hun.

Familien kan nu se frem til at nyde ferien i Jesperhus - takket være de hjælpsomme morsingboere.